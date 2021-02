Koeman voert vijf veranderingen door in basiself van Barcelona

Woensdag, 24 februari 2021 om 18:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:07

Barcelona treedt woensdagavond met een sterk gewijzigde basiself aan tegen Elche in LaLiga. Trainer Ronald Koeman kiest ervoor om vijf veranderingen door te voeren ten opzichte van de voorgaande wedstrijden van de Catalanen tegen Paris Saint-Germain (1-4 verlies) en Cádiz (1-1). Sergiño Dest, Clément Lenglet, Sergio Busquets, Ousmane Dembélé en Antoine Griezmann ontbreken. Het inhaalduel in het Camp Nou gaat om 19.00 uur van start.

Óscar Mingueza, als rechtsback, en Samuel Umtiti, op de plaats van Lenglet, verschijnen in de defensie aan het startsignaal. Op het middenveld neemt Miralem Pjanic de plaats van Busquets in, naast Frenkie de Jong en Pedri. In de aanval kiest Koeman voor Trincao en Martin Braithwaite als compagnons van Lionel Messi.

Ronald Araujo staat door een enkelblessure nog altijd niet tot de beschikking van Koeman, die verder ook niet over de al langer geblesseerden Serrgi Roberto, Philippe Coutinho en Ansu Fati kan beschikken. Het duel met Elche dateert nog van de eerste speeldag, daar Barcelona in augustus nog Champions League-voetbal speelde en pas later aan het competitieseizoen begon.

Na de recente misstappen is Barcelona het aan zijn stand verplicht om van de nummer achttien van LaLiga te winnen. De Catalanen spelen zaterdagmiddag bovendien in en tegen concurrent Sevilla, dat na 23 speeldagen één punt meer heeft en derde op de ranglijst staat. Over exact een week staan Barcelona en Sevilla opnieuw tegenover elkaar, maar dan in de tweede halve finale van het toernooi om de Copa del Rey. Sevilla won het eerste duel in Zuid-Spanje met 2-0.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Umtiti, Alba; Pjanic, Pedri, De Jong; Trincao, Messi en Braithwaite.