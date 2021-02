Dick Advocaat slachtoffert Uros Spajic en Mark Diemers

Woensdag, 24 februari 2021 om 17:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:27

De opstelling van Feyenoord voor het uitduel met FC Groningen is bekend. Dick Advocaat voert op twee plekken wijzigingen door: Uros Spajic en Mark Diemers zitten op de bank, op hun plek spelen respectievelijk Eric Botteghin en Leroy Fer. Nick Marsman staat ook in Groningen onder de lat, omdat Justin Bijlow nog altijd geblesseerd is. De wedstrijd begint om 18.45 uur.

Bart Nieuwkoop begon zondag tegen FC Twente (2-2) voor het eerst in lange tijd in de basis bij Feyenoord. De rechtsback behoudt ook tegen FC Groningen de voorkeur boven Lutsharel Geertruida. Verder wordt de defensie van Feyenoord gevormd door centrumverdedigers Botteghin en Marcos Senesi en door linksback Tyrell Malacia. Laatstgenoemde speelt ten faveure van Ridgeciano Haps, die wederom op de bank zit.

Op het middenrif van Feyenoord komt Fer als verdedigende middenvelder terug in het elftal. De routinier krijgt ondersteuning van Jens Toornstra en Orkun Kökçü. Verder blijft de aanval van de Rotterdammers intact: Bryan Linssen behoudt de voorkeur in de spits boven onder meer Nicolai Jörgensen en Lucas Pratto. Steven Berghuis en Luis Sinisterra zijn de flankaanvallers.

Danny Buijs wijzigt de opstelling van FC Groningen ten opzichte van het duel met sc Heerenveen (1-1) op slechts één plek. Ramon-Pascal Lundqvist keert terug van een blessure en neemt de plek op het middenveld over van Sam Schreck. Dat betekent dat winteraankoop Paulos Abraham, die het de vorige twee duels ook moest doen met een invalbeurt, op de bank begint.

Opstelling FC Groningen: Padt; Te Wierik, Itakura, Van Hintum, Gudmundsson; Lundqvist, Van Kaam; El Hankouri, Suslov, Da Cruz; Strand Larsen

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Kökcü; Berghuis, Linssen, Sinisterra