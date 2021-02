Angeliño haalt verwoestend uit naar ‘moordenaar’ Josep Guardiola

Woensdag, 24 februari 2021 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:05

Angeliño heeft zich fel uitgesproken over Josep Guardiola. De 24-jarige linksback van RB Leipzig voelde bij Manchester City geen enkel vertrouwen van de Spaanse manager. "Pep heeft mij en mijn zelfvertrouwen 'vermoord'", aldus Angeliño tegenover BILD.

In 2013 maakte Angeliño de overstap uit de jeugdopleiding van Deportivo La Coruña naar Manchester City. De vleugelverdediger werd meerdere keren verhuurd en in 2018 verkocht aan PSV, met daarbij een terugkoopoptie. Na zijn succesvolle seizoen in Eindhoven besloot Manchester City om Angeliño in de zomer van 2019 voor twaalf miljoen euro inderdaad terug te kopen.

"Toen ik terugkwam bij City heeft Pep me beoordeeld op twee wedstrijden in de voorbereiding. Daarna heeft hij me geen echte kans meer gegeven", zegt Angeliño, die in de eerste seizoenshelft slechts zes keer mocht meedoen en in januari 2020 werd verhuurd aan Leipzig. "Ik was blij dat ik op huurbasis naar Duitsland mocht en dat ik nu zelfs eigendom van de club ben." Leipzig betaalde in de winter van 2020 een huursom van twee miljoen euro voor Angeliño en verlengde de huurperiode in de zomer die volgde. Inmiddels is Angeliño via een koopoptie in die overeenkomst voor achttien miljoen euro definitief eigendom geworden van Leipzig.

Met Julian Nagelsmann, de trainer van Leipzig, heeft Angeliño een veel betere band dan met Guardiola. "Het verschil? De ene geeft me vertrouwen en laat me spelen, en de andere niet", legt de Spanjaard uit. "In Leipzig voelde ik vanaf de eerste dag vertrouwen. De club en de coach gaven me een ongelooflijke boost. Ik ben nu blij dat ik elke week kan spelen in Leipzig."