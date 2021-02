Promes geeft afscheidsinterview: ‘De waarheid komt uiteindelijk naar boven’

Woensdag, 24 februari 2021 om 15:05 • Laatste update: 15:16

Ajax maakte woensdag het vertrek van Quincy Promes wereldkundig. De 29-jarige aanvaller laat de Amsterdammers anderhalf jaar achter zich om terug te keren naar Spartak Moskou, waar hij eerder tussen 2014 en 2018 onder contract stond. Promes zegt in een uitgebreid afscheidsinterview met Ajax TV dat hij Amsterdam met gemengde gevoelens achter zich laat.

“We staan bovenaan, dus dat maakt het nog moeilijker om de club te verlaten. Maar ik heb nu nog een keer de kans gekregen om thuis te komen, als je het zo mag zeggen”, zegt Promes. Ajax nam hem anderhalf jaar geleden voor ruim vijftien miljoen euro over van Sevilla. In de tussentijd speelde hij totaal 53 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 6 assists. “Ik ben hier ballenjongen geweest en het gevoel dat je mag terugkeren, is onbeschrijfelijk. Het is gewoon full circle. Dat je in het stadion mag spelen en daar doelpunten mag maken waar je ooit ballenjongen was...”

“Het Champions League-avontuur was heel mooi, dat is het hoogste podium. Het is mooi dat je Ajax daarop mag vertegenwoordigen. Ik heb mijn bijdrage kunnen leveren met mijn goals, mijn assists en mijn bravoure. Ik kan terugkijken op een periode die heel leerzaam was, ik ben dankbaar dat ik weer de kans heb gehad om me te laten zien”, vervolgt Promes. Hij raakte eerder dit seizoen in opspraak, nadat hij werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident tijdens een familiefeest in Abcoude.

“De moeilijke momenten kwamen op het einde, met al die mediaberichten en negativiteit”, zegt de aanvaller daarover. “Ik ben in een situatie beland waar ik niet veel over kan zeggen, maar de waarheid komt uiteindelijk naar boven. Ik zie hoe mensen hun oordeel al klaar hebben, onterecht. Daar had ik moeite mee. Maar ja, voetbal is het belangrijkste voor mij. Ik was ook geen basisspeler. Die combinatie is toch aan me gaan knagen. Ik ging van clubtopscorer naar wisselspeler. Iedere speler heeft er moeite mee om dat een plekje te geven. Dan kijk je of het niet verstandig is om verder te kijken. Met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Ik wil gewoon weer de man zijn, belangrijk zijn voor het team en spelen, ook met het EK in mijn achterhoofd.”

De 47-voudig Oranje-international moest hij bij Ajax dit seizoen meer dan geregeld stellen met een plek op de reservebank. Desondanks maakte hij tijdens de laatste interlandperiode wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal. “Ik ben er altijd bij geweest bij het Nederlands elftal, ik maakte deel uit van de groep die het EK heeft gehaald. Dus het speelt lichtjes in mijn hoofd, maar het is aan de bondscoach welke keuzes hij maakt. Ik moet er klaar voor zijn, wedstrijdritme opdoen en zorgen dat ik mijn vorm terugkrijg.”

“Ajax ruil je niet zomaar in voor een club in Europa, ik zag mezelf eerlijk gezegd nog niet vertrekken. Gezien de omstandigheden, valt dit met Spartak op zijn plek. Sommige dingen in het leven moeten zo zijn. Ik moet nu op mijn top zitten, dus ik wil daar iedere week knallen”, zegt Promes over zijn stap naar Spartak. “Het is geen afscheid, meer een tot ziens. Ik ben een Amsterdammer, Ajacied tot mijn laatste adem. Ik ben hier opgegroeid, dit is thuis. Dus ik zal altijd terugkeren naar Amsterdam. Het geeft een dubbel gevoel. Het was te kort, ik wilde hier mijn hele leven spelen. Ik heb niet al mijn doelen bereikt, ik wilde kampioen worden en prijzen winnen. Maar het is mooi dat ik terug kan kijken op een mooie periode. Uit het oog, maar niet uit het hart.”