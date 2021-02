Ajax schuift oud-international tijdelijk door wegens blessure van Witschge

Woensdag, 24 februari 2021 om 14:20 • Chris Meijer

Richard Witschge ontbreekt voorlopig op het trainingsveld van Ajax. De Amsterdammers communiceren via de officiële kanalen dat de oud-middenvelder een achillespeesblessure heeft opgelopen. De taken van Witschge, die als techniek- en assistent-trainer deel uitmaakt van de technische staf van Ajax, worden voorlopig overgenomen door Gerald Vanenburg.

De 56-jarige Vanenburg, die als speler het shirt van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal droeg, keerde afgelopen zomer terug in Amsterdam, om als techniektrainer de Onder-17 en Onder-18 te ondersteunen. De 42-voudig Oranje-international, die het Europees kampioenschap van 1988 op zijn palmares heeft staan, werkte eerder bij PSV (jeugdtrainer), 1860 München, Helmond Sport, FC Eindhoven (allen als hoofdtrainer) en Willem II (veldtrainer), alvorens hij weer in dienst trad bij Ajax.

“Ajax heeft fantastische jeugd en ik heb een goed gevoel bij de club. Ajax was de droomclub van jonge voetballers en een grote naam. De club had en heeft een grote aantrekkingskracht”, zei Vanenburg bij zijn aantreden op de website van Ajax. “Het voordeel van Ajax is dat ze de toptalenten kunnen halen. Ik ben nu techniektrainer van de Onder-17 en Onder-18 en we kunnen door het hoge niveau tot diep in de details werken. Want in een wedstrijd maar ook op een training moet iedere bal goed zijn. Dat kan de club in de Champions League twintig tot dertig miljoen schelen.”

Vanenburg wordt nu tijdelijk doorgeschoven naar het eerste elftal, waar hij de taken van Witschge overneemt. De oud-middenvelder van onder meer Ajax en Barcelona heeft een achillespeesblessure opgelopen en het is onduidelijk hoe lang hij zijn functie als techniek- en assistent-trainer niet zal kunnen uitvoeren. Witschge maakt al sinds 2012 in deze functie deel uit van de technische staf van Ajax, eerder onder Frank de Boer, Peter Bosz en Marcel Keizer.