Ajax maakt vertrek én transfersom voor Promes wereldkundig

Woensdag, 24 februari 2021 om 13:47 • Chris Meijer • Laatste update: 15:07

Ajax heeft het vertrek van Quincy Promes wereldkundig gemaakt. De 29-jarige aanvaller laat de Amsterdammers per direct achter zich voor een terugkeer naar Spartak Moskou, waar hij eerder tussen 2014 en 2018 onder contract stond. Ajax maakt wereldkundig dat Spartak een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro neertelt, die door variabelen nog kan oplopen tot 11 miljoen euro.

ESPN maakte woensdagochtend al melding van de aanstaande transfer van Promes, die in Moskou zijn handtekening gaat zetten onder een tot medio 2024 lopend contract. "Het is nog in de maak, de handtekeningen moeten nog worden gezet. Het lijkt erop dat het rond gaat komen, maar een deal is pas een deal als de handtekeningen zijn gezet", zo hield trainer Erik ten Hag woensdag op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Lille OSC nog een slag om de arm. Amper twee uur na de persconferentie blijkt de terugkleer van Promes naar Moskou in kannen en kruiken.

Ajax nam de buitenspeler in de zomer van 2019 voor een bedrag van 15,7 miljoen euro over van Sevilla. Bij Spartak keert Promes terug op het oude nest. In zijn eerste periode, tussen 2014 en 2018, veroverde hij de Russische landstitel en de Super Cup. Daarnaast werd de 47-voudig international van het Nederlands elftal in 2017 uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Rusland. Eerder in zijn loopbaan stond de kersverse aanwinst van Spartak onder contract bij FC Twente en Go Ahead Eagles.

Promes was dit seizoen niet zeker van een basisplek bij Ajax en raakte in opspraak nadat hij werd opgepakt in verband met een steekincident. De laatste weken maakte hij geen deel meer uit van de wedstrijdselectie, waardoor de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1 winst) zijn laatste duel in Amsterdamse dienst is geweest. “We stonden er eigenlijk niet echt voor open, met alle wedstrijden die we hebben”, liet Ten Hag weten. “Uiteindelijk hebben we een alternatief gevonden (met Oussama Idrissi, red.) en de keuze gemaakt om wel mee te werken.”

In dienst van Ajax was Promes goed voor totaal 53 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en 6 assists. Met de Amsterdammers legde de 47-voudig Oranje-international vorig seizoen beslag op de Johan Cruijff Schaal. Het contract van Promes bij Ajax liep nog door tot de zomer van 2024.