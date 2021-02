Erik ten Hag bekent: ‘We stonden er eigenlijk niet echt voor open’

Woensdag, 24 februari 2021 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:51

De overgang van Quincy Promes naar Spartak Moskou lijkt een kwestie van tijd, nadat ESPN woensdagmorgen bekendmaakte dat de aanvaller Ajax per direct verlaat voor een terugkeer bij zijn oude club. Als de handtekeningen zijn gezet, ligt Promes tot de zomer van 2024 onder contract bij Spartak, dat een vaste transfersom van 8,5 miljoen euro naar Amsterdam overmaakt die door bonussen kan oplopen tot 11 miljoen euro. Trainer Erik ten Hag houdt op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Lille OSC nog een kleine slag om de arm.

"Het is nog in de maak, de handtekeningen moeten nog worden gezet. Het lijkt erop dat het rond gaat komen, maar een deal is pas een deal als de handtekeningen zijn gezet", geeft Ten Hag op de persconferentie in aanloop naar de return van de zestiende finale van de Europa League tegen Lille OSC te kennen. "Quincy is een geweldige speler en ik heb een geweldig verleden met hem. Hij heeft het hier vorig jaar fantastisch gedaan. Ik gun hem deze stap, het is een goede stap voor hem: mocht het doorgaan. Maar daar gaan we wel van uit."

Promes was dit seizoen niet zeker van een basisplek onder Ten Hag en raakte in opspraak nadat hij werd opgepakt in verband met een steekincident. De laatste weken maakte hij geen deel meer uit van de wedstrijdselectie, waardoor de thuiswedstrijd tegen Willem II (3-1 winst) vermoedelijk zijn laatste duel in Amsterdamse dienst is geweest. “We stonden er eigenlijk niet echt voor open, met alle wedstrijden die we hebben”, liet Ten Hag woensdagmiddag weten tijdens de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met Lille OSC. “Uiteindelijk hebben we een alternatief gevonden (met Oussama Idrissi, red.) en de keuze gemaakt om wel mee te werken.”

"Quincy is een goede jongen, een goede speler. We hebben een goede tijd gehad, ik speelde natuurlijk ook met hem bij FC Twente. We zullen hem zeker missen", zo reageert Dusan Tadic in gesprek met ESPN op het vertrek van Promes. Er komt voor de 29-jarige aanvaller een einde aan een dienstverband van anderhalf jaar bij Ajax. Daarin kwam de aanvaller tot 53 wedstrijden, waarin hij 22 keer scoorde en 6 assists leverde.

Ajax nam de buitenspeler in de zomer van 2019 voor een bedrag van 15,7 miljoen euro over van Sevilla. Bij Spartak keert Promes terug op het oude nest. In zijn eerste periode, tussen 2014 en 2018, veroverde hij de Russische landstitel en de Super Cup. Daarnaast werd de 47-voudig international van het Nederlands elftal in 2017 uitgeroepen tot Speler van het Jaar in Rusland. Eerder in zijn loopbaan stond de kersverse aanwinst van Spartak onder contract bij FC Twente en Go Ahead Eagles. Zijn contract liep bij Ajax nog ruim drie seizoenen door.