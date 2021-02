PSV heeft Ihattaren terug voor ‘finale’ met Olympiacos, Boscagli twijfelgeval

Woensdag, 24 februari 2021 om 12:44 • Thijs Verhaar

PSV kan in de returnwedstrijd tegen Olympiacos weer beschikken over Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder ontbrak afgelopen donderdag tegen de Grieken en zondag tegen Vitesse met een onbekende ziekte, maar is volgens trainer Roger Schmidt inmiddels weer in volle training. Achter de naam van Olivier Boscagli staat nog een vraagteken. Over zijn inzetbaarheid wordt na de laatste training van woensdagmiddag een definitief oordeel geveld.

De Eindhovenaren moeten in de zestiende finale van de Europa League een 4-2 achterstand zien weg te poetsen en Mario Götze toont zich vol vertrouwen. “Ik weet nog dat ik ooit met 3-1 van FC Porto verloor en thuis met 5-1 won. Uitwedstrijden in de knock-outfase van Europa zijn altijd lastig, maar we moeten niet vergeten dat we dit seizoen met PSV erg sterk zijn in eigen huis. We hebben pas twee keer verloren en weten wat we beter moeten doen tegen Olympiacos.”

De middenvelder haalt ook hoop uit de wedstrijd tegen Vitesse (3-1 winst). Hoewel hij als invaller slechts 26 minuten meespeelde, wist hij wel twee keer te scoren. “Ik voel me nu goed en merk dat ik steeds sterker word. Ik denk dat ik donderdag de volledige negentig minuten mee kan doen, maar dat hangt ook van de coach af”, aldus Götze, die alle lof krijgt toegezwaaid van zijn trainer. “Zondag hebben onze invallers het verschil gemaakt, dus het is fijn dat hij er weer bij is.”

Schmidt wil nog niets kwijt over zijn opstelling, maar geeft wel toe dat hij moet schuiven vanwege de absentie van de geschorste Ibrahim Sangaré. “Er is geen één op één vervanger voor hem, omdat hij een unieke speelstijl heeft. Helaas moet het zonder hem en wellicht ook zonder Boscagli. Olivier trainde gisteren nog individueel, dus het is afwachten hoe het vandaag (woensdag, red.) gaat op de training. Pas daarna maken we een definitieve beslissing.”

De coach heeft zijn spelers op het hart gedrukt dat ze iets bijzonders kunnen doen door de in Griekenland opgelopen achterstand weg te poetsen. “Tegen PAOK hebben we ook veerkracht getoond en het is een voordeel dat we thuis spelen. Natuurlijk is het een lastige situatie, maar we hebben geloof in onszelf. De sleutel is dat we leren van vorige week, toen simpele fouten ons de das hebben omgedaan. Toen waren zij heel effectief met hun kansen en nu is het aan ons om kansen af te dwingen en te benutten.”