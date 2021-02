KNVB zet per direct streep door amateurcompetities in A-categorie

Woensdag, 24 februari 2021 om 12:14 • Chris Meijer

De KNVB heeft besloten dat de de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A (eerste elftallen Tweede Divisie tot en met Vijfde Klasse) niet meer zullen worden hervat. Voor de jeugd- en zaalcompetities in de categorie A houdt de voetbalbond voorlopig de opties open. De KNVB is tot dit besluit gekomen nadat het kabinet de bestaande coronamaatregelen rondom teamsport grotendeels verlengde.

Er werd besloten dat jongvolwassenen tot 27 jaar vanaf 3 maart weer teamsport kunnen gaan bedrijven. Het betekent echter dat de amateurcompetities niet voor de gehanteerde uiterste startdatum konden worden hervat. De KNVB hanteerde hiervoor het weekend van 10 en 11 april als uiterste startdatum en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kon worden van vier tot vijf weken.

Er zal door het stopzetten van de lopende competities geen promotie of degradatie plaatsvinden. De competitie-indelingen voor het seizoen 2021/22 zullen worden gebaseerd op de competitie-indeling van dit seizoen. De KNVB is voornemens ook voor deze teams, zoals eerder al het plan was voor de overige amateurteams, een Regio Cup te organiseren: regionale competities zonder promotie of degradatie. Dit kan starten zodra het kabinet daar groen licht voor geeft.

De KNVB heeft de hoop nog niet opgegeven dat jeugdcompetities in de A-categorie kunnen worden hervat. Deze teams kunnen namelijk vanaf 3 maart weer gaan trainen en hebben dus een aantal weken voorbereidingstijd richting het speelweekend van 10 en 11 april. “Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus in de samenleving. Het doel van de KNVB blijft om de opties open te houden en de jeugd zoveel mogelijk wedstrijden te laten voetballen zodra dat (weer) kan”, schrijft de KNVB.