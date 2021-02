Recordbreker Bayern maakt eindelijk keuze tussen Duitse en Engelse ploeg

Woensdag, 24 februari 2021 om 10:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:07

Jamal Musiala zet in op een interlandloopbaan in het shirt van Duitsland. De aanvallende middenvelder van Bayern München werd in 2003 geboren in Duitsland en heeft een Nigeriaanse vader en een Duitse moeder. Musiala woonde het grootste deel van zijn jeugd in Engeland en maakte enige tijd deel uit van de jeugdopleiding van Chelsea, maar desondanks verkiest het talent van Bayern voor die Mannschaft.

In een exclusief interview met The Athletic legt Musiala uit waarom hij tot deze keuze is gekomen. "Engeland voelt voor mij echt als thuis", aldus de Bayern-middenvelder. "Het is moeilijk om mijn gevoel voor dat land onder woorden te brengen, want ik heb heel veel herinneringen die in verband staan met zeer positieve emoties. Mijn hart klopt voor Duitsland én Engeland en mijn gevoel voor beide landen zal ook nooit verdwijnen", aldus Musiala, die lang heeft nagedacht over de kwestie rondom zijn loopbaan als international.

"De vraag over welk land ik moet gaan vertegenwoordigen heeft mij lang beziggehouden. Wat is het beste voor mijn toekomst?", vraagt Musiala zich hardop af. "Bij welk land heb ik het meeste uitzicht op speeltijd? Ik heb uiteindelijk geluisterd naar het gevoel dat ik al langer had, dat Duitsland voor mij de beste keuze is, het land waar ik ook ben geboren. Desondanks was het zeker geen makkelijke keuze voor mij", zo benadrukt Musiala. Ondanks zijn beslissing om in de toekomst voor Duitsland uit te komen blijft hij warme gevoelens houden voor Chelsea en de Engelse voetbalbond.

"Dat is echt als familie voor mij en ik weet zeker dat ik deel zal blijven uitmaken van die familie, zelfs nu ik weg ben uit Engeland. Zonder het vertrouwen en de steun van Chelsea en de FA zou ik nooit zover zijn gekomen. Ze waren er voor mij in de goede en slechte tijden. Ik heb lang niet altijd een gemakkelijke weg afgelegd, maar hierdoor ben ik wel de speler geworden die ik nu ben", zo besluit de dankbare Musiala. Volgens BILD kan de middenvelder een uitnodiging verwachten van bondscoach Joachim Löw voor de WK-kwalificatieduels van Duitsland met IJsland (25 maart), Roemenië (28 maart) en Noord-Macedonië (31 maart).

Musiala beleefde dinsdagavond een mijlpaal in de uitwedstrijd van Bayern tegen Lazio (1-4) in de achtste finale van de Champions League. Met de tweede treffer namens der Rekordmeister Musiala is met zijn 17 jaar en 363 dagen de jongste Engelsman ooit die in het miljardenbal wist te scoren. Hij is na Bojan Krkic (17 jaar en 217 dagen) de jongste doelpuntmaker ooit in de knock-outfase van de Champions League.