UEFA start onderzoek naar zeer grove belediging richting Ibrahimovic

Woensdag, 24 februari 2021 om 10:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:23

De UEFA start een disciplinair onderzoek naar racistische uitingen aan het adres van Zlatan Ibrahimovic. Het incident vond vorige week donderdag plaats tijdens de uitwedstrijd van AC Milan tegen Rode Ster Belgrado (2-2) in de tweede ronde in de Europa League. Verschillende Servische media melden dat Ibrahimovic vanwege zijn Bosnische roots het mikpunt was van uitlatingen met een racistische lading.

Ibrahimovic, die tegen Rode Ster negentig minuten op de bank bleef zitten, zou zijn beledigd door een persoon die zich ophield in de VIP-box van de thuisspelende club. De Servische televisiezender N1 toonde vorige week vrijdag beelden van Ibrahimovic, die duidelijk hoorbaar werd beledigd door een mannelijke bezoeker van het Europa League-duel. "Stinkende Bosnische moslim", zo klonkt het op de tribune van Rode Ster. Ibrahimovic is geboren en getogen in Zweden, maar hij is de zoon van een Bosnische vader en Kroatische moeder.

"Een inspecteur op het gebied van ethiek en discipline is vandaag aangesteld om een disciplinair onderzoek uit te voeren naar incidenten die zich hebben voorgedaan tijdens de round of 32-wedstrijd in de Europa League", zo laat de UEFA woensdag officieel weten in een verklaring. Ibrahimovic nam tegen Rode Ster plaats op de tribune, kort achter de dug-out van AC Milan. De Zweedse aanvaller had gezelschap van de overige wisselspelers en leden van de technische staf van de Italiaanse grootmacht.

De leiding van Rode Ster heeft inmiddels zijn oprecht excuses gemaakt in de richting van de uitgescholden Ibrahimovic. "Wij keuren de beledigingen ten zeerste af", zo valt te lezen in een statement van de Europa League-deelnemer. Rode Ster verontschuldigt zich daarom bij Ibrahimovic." Men is bereid om mee te helpen aan het onderzoek van de UEFA en in de zoektoch naar de persoon die de AC Milan-spits beledigde. Ibrahimovic en consorten staan donderdagavond in het San Siro wederom tegenover Rode Ster.