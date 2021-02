Woensdag, 24 Februari 2021

Declan Rice krijgt gigantisch prijskaartje om de nek

Manchester United heeft geweigerd om een transfervrije clausule op te nemen in de huurovereenkomst van Jesse Lingard naar West Ham United. De aanvaller, die bij United ruim een ton in de week verdient, heeft in Manchester een aflopend contract. (The Times)

Bayern München heeft bij Chelsea geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Christian Pulisic. De Engelse topclub wil pas denken aan een vertrek bij een bedrag vanaf ongeveer zestig miljoen euro. (TodoFichajes)

West Ham United heeft een gigantisch prijskaartje om de nek van Declan Rice gehangen. De club uit Londen vraagt omgerekend 116 miljoen euro voor de middenvelder, die hoog op het lijstje staat van Chelsea en Manchester United. (TalkSport)

Dean Henderson kan Manchester United komende zomer mogelijk verlaten. Borussia Dortmund en Tottenham Hotspur hebben interesse in de Engelse keeper, die op Old Trafford niet zeker is van een vaste basisplaats. (Sky Sports)

Juan Mata ruilt zijn aflopende contract bij Manchester United wellicht in voor een dienstverband in de Serie A. Juventus, Internazionale en AS Roma hebben een oogje op de Spaanse middenvelder. (The Sun)