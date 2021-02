Simeone bijt van zich af na eerste thuisverlies in knock-outfase sinds Ajax

Woensdag, 24 februari 2021 om 09:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:27

Diego Simeone is na afloop van de nederlaag tegen Chelsea (0-1) in de achtste finale van de Champions League de gebeten hond in de Spaanse pers. De Argentijnse coach krijgt vooral het verwijt dat zijn elftal veel te verdedigend en voorzichtig te werk ging tegen the Blues, die wonnen dankzij een fraaie omhaal van Olivier Giroud in de 72ste minuut. Simeone kan echter weinig met de stevige kritiek aan zijn adres, zo blijkt uit zijn woorden na afloop van de Europese nederlaag.

Atlético wist tegen Chelsea geen enkele keer op doel te schieten en inclusief het treffen van dinsdagavond heeft men nu drie duels op rij niet weten te winnen. Desondanks is er volgens Simeone nog geen reden tot paniek. "We zijn in een lastige fase beland, dat staat als een paal boven water", aldus de keuzheer van de koploper in LaLiga in de Spaanse pers. "Maar daarmee kijk ik meer naar de recente resultaten dan naar onze prestaties op het veld." Simeone nam vervolgens zijn spelersgroep in bescherming.

"Als je mij in september had verteld dat we dit duel zouden verliezen en desondanks nog steeds aan kop zouden gaan in de competitie, dan had ik daar gelijk voor getekend", verwees Simeone naar het sterke seizoen dat Atlético draait in LaLiga. "We moeten hard werken, geconcentreerd blijven en onszelf blijven verbeteren. Mijn vertrouwen in het elftal is niet verdwenen. Chelsea heeft dankzij de overwinning nu een voordeel, maar ik geloof er desondanks nog steeds in dat we het in de tweede wedstrijd nog kunnen omdraaien", sprak Simeone hoopvolle woorden na afloop van de pijnlijke thuisnederlaag in de Champions League.

Bekijk de samenvatting van Atlético Madrid - Chelsea

Dat Atlético tegen Chelsea een laffe speelstijl hanteerde, gaat er bij Simeone absoluut niet in. "Ik weet niet wat jullie hadden verwacht", beet de verliezende coach van zich af. "Maar iedereen mag zijn eigen mening hierover hebben. Met onze organisatie en aanvallende kwaliteiten probeerden we gevaarlijk te worden bij balverlies van Chelsea. In balbezit waren we echter te veel slordig, maar je kan een wedstrijd helaas na afloop niet meer veranderen. We moeten in de volgende wedstrijd (zondag tegen Villarreal, red.) meer aansluiting vinden en een stuk preciezer zijn", aldus Simeone.

Het was dinsdagavond een memorabele nederlaag voor Atlético in de Champions League, want het was voor de Madrilenen de eerste thuisnederlaag in de knock-outfase van het miljardenbal sinds 1997. Destijds verloor Atlético in het returnduel in de kwartfinale met 2-3 van Ajax, mede dankzij een schitterend afstandsschot van Dani. De formatie van Simeone staat op 17 maart wederom tegenover Chelsea, ditmaal op Stamford Bridge.