AD voorziet vertrek tweetal bij Ajax: ‘Het buitenland lonkt van de zomer’

Woensdag, 24 februari 2021 om 06:55 • Laatste update: 06:58

Jurgen Ekkelenkamp en Zakaria Labyad zijn volgens het Algemeen Dagblad mogelijk bezig aan hun laatste maanden in dienst van Ajax. De krant heeft het tweetal opgenomen in een lijst van vijf Ajacieden die kunnen worden gezien als de verliezers van 2021. Ook Perr Schuurs, Sean Klaiber en André Onana staan op de lijst. Edson Álvarez, Lisandro Martínez, Jurriën Timber, Devyne Rensch en Maarten Stekelenburg daarentegen worden door de krant gezien als de winnaars van de eerste twee maanden van het huidige jaar.

Ekkelenkamp kreeg eerder dit seizoen een aantal keer de kans van Erik ten Hag, maar moet dit kalenderjaar genoegen nemen met een vaste plek op de bank. Davy Klaassen speelt op zijn positie en nu ook Mohammed Kudus weer fit is, lijkt de rol van de jeugdinternational steeds kleiner te worden in de hoofdmacht. “Gezien de moordende concurrentie in een sterk draaiend elftal is het maar de vraag of Ekkelenkamp zich nog zal onttrekken aan zijn reserverol. Het buitenland lonkt van de zomer”, schrijft de krant. Afgelopen zomer wilde FC Twente Ekkelenkamp huren, maar daar werkte Ajax toen niet aan mee.

Labyad maakte een uitstekende indruk in de voorbereiding op dit seizoen. Ten Hag gaf hem regelmatig de kans, zowel in de Eredivisie als in de Champions League. Door het aantrekken van Sébastien Haller en de rentree van Kudus komt Labyad minder aan bod. “Labyad merkt het, met slechts achttien speelminuten in de laatste vijf duels. Aangezien zijn verbintenis tot medio 2022 loopt, lijkt voor beide partijen komend voorjaar een logisch moment om Labyad aan een buitenlandse club te verkopen”, aldus het dagblad.

De andere verliezers van 2021 bij Ajax zijn volgens de krant Perr Schuurs, Sean Klaiber en André Onana. Schuurs verloor zijn basisplaats aan Timber, terwijl Klaiber is afgedaald in de pikorde. Ten Hag koos de afgelopen weken op de rechtsbackpositie voor Noussair Mazraoui, Rensch en Timber. “Hij liet zich overhalen door zijn voormalige trainer om in het 'hol van de leeuw' als stand-in te fungeren. Nog geen vijf maanden later vindt Klaiber zich bij Ajax terug als vierde rechtsback”, zo klinkt het. Na de winterstop kwam Klaiber nog geen minuut in actie. “Als Ten Hag bij afwezigheid van Mazraoui blijft terugvallen op Rensch en Timber, dan weet Klaiber voldoende.”

Álvarez kwam voor de winterstop nauwelijks aan bod in het team van Ten Hag. Hij werd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek in januari, maar werd ondanks interesse van Valencia tegengehouden. Hij lijkt zijn plek op het middenveld van Ajax veroverd te hebben. Ook Timber heeft zich in de basis gespeeld. “Relatief klein van stuk, maar Timber onderscheidt zich ook in de (lucht)duels en oogt comfortabel aan de bal. Mits fit, heeft Timber zijn plek voor het EK veiliggesteld. Met Jong Oranje dan. De staf van het Nederlands elftal zag de meest logische nieuwe nummer 4 van Ajax zich feilloos staande houden in topduels.” Ook Martínez wordt in positief opzicht uitgelicht: “Ten Hag kan nauwelijks nog om Martínez heen. Net op tijd, zo lijkt het, want de Argentijnse krijger twijfelde steeds meer aan zijn perspectief in Amsterdam.”