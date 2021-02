Bekijk hoe Olivier Giroud met een fraaie omhaal geschiedenis schreef

Dinsdag, 23 februari 2021 om 23:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:54

Een geweldige omhaal van Olivier Giroud gaf dinsdagavond de doorslag in het eerste duel tussen Atlético Madrid en Chelsea in de achtste finales van de Champions League: 0-1. Met 34 jaar en 146 dagen is de aanvaller uitgegroeid tot de oudste doelpuntenmaker ooit van the Blues in de knock out-fase van het Europese toernooi. Het was bovendien zijn zesde Champions League-treffer van het seizoen; een persoonlijk record. Bekijk de samenvatting van het duel in Boekarest hieronder.

Bekijk de samenvatting van Atlético Madrid - Chelsea

Voor Chelsea-sluitpost Edouard Mendy was het overigens de vijfde keer dit seizoen dat hij in een Champions League-duel de nul hield; meer dan welke keeper dan ook deze voetbaljaargang. Chelsea hield zodoende voor de derde keer op rij de nul tegen een Spaanse opponent in Europees verband; dat was in de clubgeschiedenis van de Londenaren nog nooit voorgekomen.