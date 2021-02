Jong PSV slaat toe in minuut 94 én viert langverwachte rentree

Dinsdag, 23 februari 2021 om 23:08 • Laatste update: 23:21

Jong PSV en Helmond Sport hebben elkaar dinsdagavond in evenwicht gehouden. Het duel in de Keuken Kampioen Divisie leek een prooi te worden voor de ploeg van Wil Boessen, maar in de laatste minuut van de blessuretijd kwam PSV toch nog langszij: 2-2. De beloften bezetten door de puntendeling met 24 punten een zestiende plek op de ranglijst; Helmond, dat 30 punten verzamelde, bezet de elfde stek.

Hoewel beide teams erg afwachtend begonnen aan de Noord-Brabantse derby, was het Helmond dat het initiatief nam. Tot grote kansen leidde het lichte veldoverwicht echter niet: een vrije trap van Karim Loukili, die tot corner verwerkt werd door doelman Maxime Delanghe, was het enige wapenfeit van het eerste kwart van de wedstrijd. Het Eindhovense beloftenteam wist in het eerste bedrijf geen kansen te creëren, maar na rust was het wel de ploeg van Peter Uneken die op voorsprong kwam. Fode Fofana bereikte aan de rechterkant van het zestienmetergebied Shurandy Sambo, die vervolgens diagonaal raak schoot: 1-0.

Het antwoord van de bezoekers volgde twintig minuten voor tijd, toen Lance Duijvestijn op aangeven van Jordy Thomassen de gelijkmaker op het scorebord zette: 1-1. Het werd nog mooier voor de Duijvestijn, want nog geen achter minuten later zette de aanvallende middenvelder zijn ploeg op voorsprong. Delanghe had het schot van Loukili niet klem, waardoor Duijvestijn uit de rebound eenvoudig de 1-2 kon binnentikken. Daarmee dacht Helmond de zege binnen te hebben, maar in het zicht van de haven strandde de ploeg alsnog. In de vierde minuut van de blessuretijd was het Tijn Daverveld die op aangeven van Fredrik Oppegard de eindstand op het scorebord zette: 2-2.

Armando Obispo was de opvallendste naam op het wedstrijdformulier. De centrale verdediger vervulde vorig seizoen als huurling nog een sleutelrol in de achterhoede van Vitesse, waardoor hij een serieuze kandidaat werd om minuten te gaan maken in het eerste van PSV. In de oefenwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (2-2) ter voorbereiding op het nieuwe seizoen raakte Obispo echter ernstig geblesseerd, waardoor hij lang uit de roulatie was. Tegen Helmond stond de verdediger sinds 22 augustus weer voor het eerst op het veld.