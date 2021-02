Bayern zo goed als zeker van kwartfinale na doelpuntenfestijn in Rome

Dinsdag, 23 februari 2021 om 22:51 • Laatste update: 22:58

Bayern München heeft dinsdagavond uitstekende zaken gedaan in de achtste finale van de Champions League. Op bezoek bij Lazio genoot de ploeg van Hansi Flick bij rust al een comfortabele 0-3 voorsprong, die in de tweede helft niet meer rechtgetrokken werd door de Italianen: 1-4. Flick is ongeslagen in zijn eerste vijftien Champions League-duels als trainer; alleen Louis van Gaal (negentien duels ongeslagen bij Ajax) kan een betere startreeks overleggen. De return vindt op 17 maart plaats in de Allianz Arena, waar i Biancocelesti dus minimaal vier keer moeten scoren om nog kans te maken op een kwartfinaleplek.

Trainer Flick wijzigde zijn ploeg op twee plekken ten opzichte van het verloren Bundesliga-duel met Eintracht Frankfurt (2-1): Leon Goretzka stond aan de aftrap in plaats van Marc Roca; Jamal Musiala nam de honneurs waar voor Eric Maxim Choupo-Moting. Lazio-trainer Simone Inzaghi bracht één wijziging aan in zijn ploeg ten opzichte van de wedstrijd tegen Sampdoria (1-0): Senad Lulic werd geslachtofferd voor de teruggekeerde Manuel Lazzari, die afgelopen weekend een schorsing uitzat in de Serie A. Wesley Hoedt moest genoegen nemen met een plek op de bank.

Waar Lazio in de zevende speelminuut nog opgelucht adem kon halen toen Lewandowski enkele centimeters tekort kwam om een voorzet van Joshua Kimmich binnen te tikken, kwam de thuisploeg twee minuten later minder goed weg. Mateo Musacchio verstuurde een te zachte terugspeelpass richting zijn eigen doelman, waardoor de alerte Robert Lewandowski kon onderscheppen. De Pool omspeelde José Manuel Reina op koelbloedige wijze en maakte in de afronding geen fout: 0-1. Het was alweer de 72ste Champions League-treffer voor Lewandowski, die daarmee Raúl passeert op de topscorerslijst. Alleen Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (119) kwamen vaker tot scoren in het kampioenenbal.

Na ruim een kwartier spelen hoopte Lazio een strafschop te krijgen toen Jérôme Boateng een overtreding leek te begaan op Sergej Milinkovic-Savic, maar scheidsrechter Orel Grinfeeld wees het appel van de Italianen resoluut van de hand. Hoewel Luis Alberto halverwege het eerste bedrijf nog een goede kans kreeg om de stand te nivelleren, was het Bayern dat even later de volgende treffer aantekende. Na goed combinatiespel speelde Goretzka de bal op de rand van het zestienmetergebied naar Musiala, die veel tijd kreeg en diagonaal de 0-2 binnenschoof. Musiala is met zijn 17 jaar en 363 dagen de jongste Engelsman ooit die in de Champions League scoort.

De gifbeker was daarmee niet leeg voor de thuisploeg, want nog voor rust vond Bayern zelfs een derde treffer. Kingsley Coman veroverde het leer op het middenveld en na een lang rush stuitte de aanvaller op Reina, maar in de rebound was het voor Leroy Sané een eenvoudige opgave om alsnog af te ronden: 0-3. Indien de gastheren nog een sprankje hoop hadden op een positief resultaat, dan vervloog die illusie twee minuten na rust definitief. Sané snelde over de linkerflank richting het vijandige doelgebied en gaf een voorzet, die door Francesco Acerbi, in een poging weg te werken, ter hoogte van de vijfmeterlijn achter diens eigen doelman gegleden werd: 0-4.

Desondanks liet Lazio zich niet kennen, en de ploeg van Inzaghi ging op zoek naar een eretreffer. Die zoektocht leverde al vrij snel het gewenste resultaat op, want in de 49ste minuut zorgde Correa voor de 1-4. De aanvaller kreeg op de rand van de zestien de bal voor zijn voeten, waarna hij slalommend ruimte creëerde voor het schot en vervolgens succesvol afdrukte. Na het Romeinse doelpunt nam het tempo in de wedstrijd af, al wist Reina tien minuten voor tijd nog wel te voorkomen dat Lewandowski opnieuw tot scoren kwam. Patric Gabarrón moest een half uur voor het eindsignaal het veld ruimen voor Hoedt, die uiteindelijk medeverantwoordelijk was voor meer defensieve stabiliteit.