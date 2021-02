Zidane ziet parallel tussen Atalanta en Ajax van twee jaar geleden

Dinsdag, 23 februari 2021 om 21:13 • Laatste update: 21:36

Real Madrid hervat woensdagavond de Champions League met de eerste ontmoeting met Atalanta in de achtste finales. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel gaf Zinédine Zidane te kennen dat Atalanta ongetwijfeld zeer aanvallend zal spelen. De trainer van Real Madrid ziet daarin wel een parallel met het Ajax van twee seizoenen geleden.

“Ik houd er niet van om teams te vergelijken, maar het zijn allebei zeer aanvallende ploegen met ook veel individuele kwaliteit en fysieke kracht”, reageerde Zidane op een vraag. “Het gaat zeker een aantrekkelijke wedstrijd worden. We kennen onze tegenstander niet door en door. Wel weet ik dat we ons eigen spel moeten spelen, terwijl we ons tegelijkertijd aanpassen aan hun speelstijl”, erkende de oefenmeester.

Ajax stuntte twee jaar geleden in de Champions League door Real Madrid uit te schakelen in de achtste finales. Het team van Zidane won in Amsterdam met 1-2, maar ging vervolgens voor eigen publiek met 1-4 onderuit. Een flinke ontgoocheling voor de Koninklijke, die in de jaren ervoor onder Zidane drie keer op rij de Champions League had gewonnen. Vorig seizoen strandde Real Madrid opnieuw in de achtste finales: Manchester City was tweemaal met 2-1 te sterk.

Het wordt woensdag flink puzzelen voor Zidane, die met de nodige personele problemen kampt. Onder meer Karim Benzema, Sergio Ramos en Marcelo zullen wegens blessures niet van de partij zijn. “Er is geen redelijke verklaring voor alle blessuregevallen. Maar het mag geen excuus zijn, we zijn er klaar voor”, verklaart de Fransman. “We weten hoe het voelt om de finale te halen en zijn van plan dat weer te doen. Een club als Real mag alleen tevreden zijn met winst.”

Zidane sprak met veel ontzag over de Italiaanse tegenstander en de speelwijze, maar ook stak hij de loftrompet over de werkwijze van Gian Piero Gasperini, die jeugdtrainer was in de tijd dat Zidane bij Juventus speelde. “Ik heb hem als trainer hoog zitten. Atalanta heeft zichzelf bewezen op het veld, en met twee, drie nieuwe gezichten zijn ze nog beter geworden.”

Gasperini ging op zijn respectievelijke persconferentie ook in op de clash met de Koninklijke en sprak eveneens lovende woorden over zijn collega-trainer. “Ze zijn het gewend om zo te spelen in deze competitie en ze zijn ook zonder die geblesseerde spelers zeer gevaarlijk. Ik zou me pas echt zorgen maken als Zidane morgen zou spelen, maar gelukkig zit hij alleen maar op de bank”, zei Gasperini met een glimlach. “In zijn tijd bij Juventus was ik daar jeugdtrainer. Soms bleef ik wachten om hem te zien trainen.”

Gasperini heeft Marten de Roon en Sam Lammers opgenomen in zijn wedstrijd selectie voor de eerste wedstrijd tegen Real Madrid. Hans Hateboer ontbreekt in Bergamo vanwege een enkelblessure, die hem nog enige tijd aan de kant zal houden. Volgens Italiaanse media moet de Nederlander mogelijk een operatie ondergaan.