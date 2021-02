‘Denk je echt dat Pogba in paniek raakt door mij? Kom op, alsjeblieft zeg’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 21:45 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:11

Mino Raiola is het oneens met de aantijging dat hij geldbelust is. De persoonlijke verdiensten van de zaakwaarnemer worden met regelmaat uitgelicht: in 2017 berichtte Football Leaks bijvoorbeeld dat Raiola in totaal 49 miljoen euro overhield aan de transfer van Paul Pogba van Juventus naar Manchester United in 2016. In een interview met de BBC noemt Raiola het 'niet fijn om altijd hetzelfde vooroordeel te horen', namelijk: dat hij gierig is.

In het boek Football Leaks: The Dirty Business of Football viel te lezen dat in 2017 een kwart van de transfersom voor Pogba, 27 van de 105 miljoen euro, in de zakken van Raiola belandde. Gedurende het contract van Pogba zou de superzaakwaarnemer verdeeld over vijf termijnen nog eens 19,5 miljoen euro verdienen. Zijn totale verdiensten zouden rond de 49 miljoen euro liggen. "Mensen zouden ook kunnen denken: als die man zo gierig en zo slecht is, waarom zijn al zijn spelers dan zo blij met hem en waarom blijven ze bij hem? Ik zou liegen als ik zeg dat het me niet deert", reageert Raiola, die een van zijn bekendste cliënten aanhaalt om zijn functioneren als zaakwaarnemer te verdedigen.

"Hoe kun je van buitenaf beoordelen of ik een goede zaakwaarnemer ben voor Zlatan Ibrahimovic? De enige die daarover kan oordelen, is Ibra zelf", benadrukt de Nederlandse Italiaan. "Ik heb geen macht en geen invloed.... Mijn taak is om de best mogelijke deal te sluiten voor mijn speler. Niets meer of minder. Om dat te doen, moet ik mijn speler bijstaan op allerlei mogelijke manieren, waar mensen helemaal geen weet van hebben. Mijn spelers noemen mij geen parasiet, en ik werk voor hen. Ik geef er alleen om hoe mijn spelers mij noemen."

Raiola zorgde in december voor opschudding, toen hij vlak voor de beslissende groepswedstrijd van Manchester United in de Champions League tegen RB Leipzig aangaf dat het voor Pogba het beste zou zijn om in januari een nieuwe club te zoeken. Dimitar Berbatov noemde de uitspraken 'gênant' en 'slecht getimed', maar Raiola gelooft er niets van dat hij invloed heeft gehad op de vorm van Manchester United. "Ik gaf slechts een mening. Ik wilde geen problemen veroorzaken. Ik denk niet dat iemand er echt door in paniek is geraakt, want Manchester United heeft een fantastische reeks wedstrijden neergezet en ze stonden zelfs bovenaan in de competitie."

"Denk je echt dat mensen als Paul Pogba en Ole Gunnar Solskjaer, die alles hebben gewonnen, in paniek raken door wat Mino Raiola zegt?", vraagt de belangenbehartiger zich hardop af. "Kom op, alsjeblieft zeg. Maar ik heb het er niet meer over. Dat is misschien wat saai, maar het is wat het is. Als ik mijn mening geef, dan slaat heel Engeland op tilt, en ben ik opeens de slechtste of juist de beste zaakwaarnemer. De clubs raken zo in paniek door de publieke opinie en journalisten, dat ik heb geleerd om er niet meer veel over te praten."