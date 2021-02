Krankzinnig slot in Volendam: tranen bij Jong Ajax na tegengoals in 95‘ en 96’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 20:47 • Daniel Cabot Kerkdijk

FC Volendam heeft dinsdagavond op bizarre wijze drie punten gepakt. Het team van Wim Jonk keek na 84 minuten tegen een 0-2 achterstand tegen Jong Ajax aan, maar mede dankzij twee doelpunten diep in de extra tijd eindigde het Keuken Kampioen Divisie-duel in 3-2. Voormalig Ajacied Zakaria El Azzouzi was met twee goals belangrijk. Met de zege doet FC Volendam goede zaken in de strijd om de play-offs. De ploeg staat met veertig punten uit 24 duels stevig op de achtste plaats, normaal gesproken goed voor deelname aan de strijd om promotie.

De eerste helft in Volendam had meer weg van een tactisch steekspel. De ploegen van Jonk, die de achttienjarige Calvin Twigt zijn basisdebuut liet maken, en Van der Gaag, die Jurgen Ekkelenkamp en Lassina Traoré in de basis opstelde, hielden elkaar goed in bedwang en kwamen niet verder dan kleine kansjes, al had de thuisploeg een licht overwicht. De meeste dreiging ging uit van Martijn Kaars.

Jong Ajax startte sterk aan het tweede bedrijf en verscheen regelmatig rondom het doelgebied van Joey Roggeveen. De doelman moest redding brengen op pogingen van Enric Llansana en Quinten Timber, maar na een uur spelen verscheen alsnog de 0-1 op het scorebord. Sontje Hansen dribbelde het strafschopgebied binnen, waarna Naci Ünüvar de bal binnenschoot. Het talent had vrijdag tegen Cambuur ook al het doel gevonden.

Jong Ajax verdubbelde tien minuten later reeds de voorsprong: Kian Fitz-Jim drukte af bij de eerste paal na een lage voorzet van Youri Baas vanaf links: 0-2. In de laatste minuten werd het toch nog spannend. Darius Johnson verlengde een vrije trap van Francesco Antonucci waarna Zakaria El Azzouzi de bal binnen gleed: 1-2. In de extra tijd gebeurde het onwaarschijnlijke. Samuele Mulattieri zorgde in de 94e minuut voor de gelijkmaker en vlak daarna volgde de 3-2 van de Volendammers.

El Azzouzi profiteerde van het feit dat Youri Regeer vlak na de aftrap van de 2-2 de bal dwars door het midden speelde, rechtstreeks in zijn voeten. De aanvaller sprintte richting het doel van Dominik Kotarski en dompelde heel Jong Ajax in rouw met de 3-2. Regeer kon zijn tranen niet bedwingen na de knotsgekke slotminuut en de onnodige nederlaag van de nummer elf.