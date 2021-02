Ajax jaagt op smaakmaker die vroeger vaak werd vergeleken met Neymar

Ajax wil na David Neres en Antony opnieuw een aanvallend ingestelde Braziliaan naar de Johan Cruijff ArenA halen. Claudinho, een 24-jarige aanvallende middenvelder van Red Bull Bragantino, maakt vooral dit seizoen de tongen los in Braziliaanse voetbalkringen. Ook RB Leipzig heeft de revelatie van de Série A inmiddels in de gaten en begin januari leek de Duitse club ook op zeker de nieuwe werkgever te worden van Claudinho. Wie is deze zeer makkelijk scorende middenvelder, die een langdurig verleden heeft in de jeugdopleiding van Santos en bij Corinthians zijn eerste stappen zette in het profvoetbal in Brazilië.

In de optiek van de Braziliaanse freelance sportjournalist Paulo Freitas beschikken Ajax én RB Leipzig momenteel over de beste papieren om de doelgerichte Claudinho naar Europa te halen. Volgens Yahoo Esportes heeft Ajax reeds een eerste bod van vijftien miljoen euro neergelegd bij de Braziliaanse club. "Maar ze horen bereid te zijn om met een nóg beter bod te komen", zo klinkt het in een reactie aan Voetbalzone. Freitas waarschuwt gelijk ook voor het mislukken van de missie van de Amsterdamse club om Claudinho uit de Braziliaanse competitie weg te plukken. "Door de band tussen Red Bull Bragantino met RB Leipzig hebben de Duitsers wellicht een streepje voor." De kenner van het voetbal in Brazilië doelt daarmee op het feit dat de werkgever van het Ajax-target in 2020 na de fusie met Red Bull Brasil de clubnaam zag veranderen van Clube Atlético Bragantino in Red Bull Bragantino. In de stijl van het Red Bull-concern dragen de spelers tegenwoordig een rood-wit tenue, in plaats van het ouderwetse shirt in de kleuren zwart en wit.

Claudinho begon net als Neymar ooit bij Santos en werd daardoor vaak vergeleken met de sterspeler van Paris Saint-Germain.

Al de nodige clubs gehad in eigen land

Claudinho is pas 24 jaar oud, maar desondanks heeft de aanvallend ingestelde middenvelder uit São Vicente al een behoorlijke weg afgelegd in eigen land. Hij kwam al op zesjarige leeftijd in de vermaarde jeugdopleiding van Santos terecht. "En daarna heeft hij omzwervingen gemaakt langs verschillende clubs in de staat São Paulo, voordat hij zich vestigde bij Red Bull Bragantino", zo verwijst Freitas naar de vijf Braziliaanse clubs die Claudinho tussendoor diende, overigens meestal op huurbasis. De naam van Corinthians is de meest opvallende in dat rijtje, de club waar hij tussen 2015 en 2017 actief was. De middenvelder schittert tegenwoordig op het veld, maar nog niet zolang geleden was de situatie anders. "Zoals zoveel voetballers in Brazilië is hij ooit begonnen mef futsal (zaalvoetbal, red.) en vroeg in zijn carrière had hij de intentie om doelman te worden, maar gaandeweg raakte hij ervan overtuigd dat het beter was om van positie te wisselen." Claudinho is uitgegroeid tot een speler die altijd met aanvallende intenties aan een wedstrijd begint, al is het volgens Freitas niet zo dat de Braziliaanse revelatie één favoriete positie heeft bij Red Bull Bragantino.

"Echt een favoriete plek op het veld heeft Claudinho niet", concludeert Freitas na het zien van de nodige wedstrijden van Red Bull Bragantino dit seizoen. "Al heeft hij wel een duidelijke voorkeur voor de rechterflank, waar hij zijn aanvallende kwaliteiten optimaal kan benutten. Soms fungeert Claudinho als aanvallende middenvelder, maar soms bekleedt hij juist de rol van vleugelaanvaller." Mocht Ajax tot een definitief akkoord komen met Red Bull Bragantino, dan krijgt trainer Erik ten Hag de beschikking over een veelzijdige speler. "Zijn voornaamste kwaliteiten zijn het afwerken, het dribbelen met de bal, zijn passing en zijn techniek." Freitas wijst daarnaast op het feit dat Claudinho nog vrij jong is en dat er dus ook nog spelonderdelen zijn die verbetering vatbaar zijn. "Zijn bijdrage in verdedigend opzicht en zijn koppen, dat zijn dingen die beter kunnen." De Braziliaanse expert denkt overigens niet dat Claudinho een vriendschappelijke band onderhoudt met David Neres en Antony, de Braziliaanse vleugelaanvallers in de huidige Ajax-selectie. "Hij is zich zeker bewust van die spelers, maar ik heb niet gehoord dat er een connectie zou zijn tussen hen." Daar Neres en Antony al interlands hebben afgewerkt voor respectievelijk Brazilië en Brazilië Onder-23, daar kent Claudinho geen verleden als international. Daar kan echter op korte termijn verandering in komen, zo voorspelt Freitas.

"Ja, Claudinho is reeds meermaals in verband gebracht met de Braziliaanse nationale ploeg en scouts van de Seleção hebben hem meer dan eens bekeken tijdens wedstrijden van Red Bull Bragantino. Het zou dus geen verrassing zijn, mocht Claudinho in de toekomst worden opgeroepen voor Brazilië." De speler zelf filosofeerde nog niet zolang geleden ook al over een eventuele vuurdoop in het elftal van bondscoach Tite. "Ik denk dat het moment dat ik helemaal klaar ben voor een oproep steeds dichterbij komt", zo liet de grote ster van Red Bull Bragantino optekenen in een uitzending van SporTV. "Elke dag en elk seizoen word ik een betere speler. Ik heb een enorme ontwikkeling doorgemaakt sinds ik de stap heb gezet van de Série B naar het allerhoogste niveau in Brazilië. In mijn periode in de Série A heb ik voor mijzelf al bewezen dat ik zelfs nog een stapje hogerop kan maken: succesvol zijn op dit niveau, uiteindelijk successen beleven in Europa én terechtkomen in de selectie van de Braziliaanse nationale ploeg. Dat is echt mijn ultieme droom. Ik voel dat ik er klaar voor ben om al die dromen te verwezenlijken."

Vergelijking met Neymar

Claudinho heeft nooit met Neymar in één elftal gespeeld, maar desondanks zijn er overeenkomsten tussen de smaakmakers van respectievelijk Red Bull Bragantino en Paris Saint-Germain. Beide spelers kwamen namelijk in 2003 terecht in de jeugdafdeling van Santos, al was Neymar destijds wel vijf jaar ouder. "Op het moment dat Claudinho zich begon te ontwikkelen bij Santos, had Neymar zijn naam al gevestigd in het Braziliaanse voetbal", verduidelijkt Goal-journalist Tauan Ambrosio in een analyse op verzoek van Voetbalzone. "Als product van de Santos-opleiding werd Claudinho evenwel al snel en vaak vergeleken met Neymar. Echter, vanwege problemen met het bestuur van de club koos hij voor een vertrek, met Corinthians destijds als zijn nieuwe club. Bij Corinthians ging zijn ontwikkeling als jeugdspeler verder en in 2015 wist hij te debuteren in het eerste elftal. Claudinho kreeg desondanks weinig kansen om zich te bewijzen in de hoofdmacht." Slechts twee jaar later, in 2017, ruilde de middenvelder Corinthians in voor Ponte Preta. In het recente interview met SporTV keek de 24-jarige wat betreft de overgang van bijna vier jaar geleden vooral naar zichzelf. "Er zijn veel spelers die zichzelf voor de gek houden en ik was er daar eentje van." Wat volgde was een rondje langs clubs in de staat São Paulo. "Hij werd door Corinthians uitgeleend aan verschillende kleinere clubs, voordat hij bij Red Bull Bragantino terechtkwam, nog voordat Red Bull in de club investeerde. Bij deze club heeft hij duidelijk zijn plekje gevonden als speler", voegt Ambrosio daaraan toe.

Claudinho kan volgens kenners op beide flanken uit de voeten en hij duikt daarnaast geregeld op in de zestien.

Waar Freitas aangeeft dat Claudinho aan de rechterkant tot zijn beste spel komt, daar denkt Ambrosio dat de technisch vaardige middenvelder meer geschikt is voor de linkerflank. "Hij kan op alle aanvallende posities uit de voeten, maar we kunnen hier duidelijk zien dat Claudinho op links zijn beste wedstrijden speelt, met loopacties richting het strafschopgebied van de tegenstander. Hij maakt beduidend meer doelpunten, nu hij in vergelijking met vroeger veel vaker opduikt voor het doel." Ambrosio onderschrijft voorts het beeld dat veel mensen over Braziliaanse spelers hebben: "Hij beschikt over een ongelooflijke pass en heeft tevens het vermogen om medespelers in kansrijke positie te brengen." De kenner van de Braziliaanse Série A kan niet direct een minpunt opnoemen in het spel van Claudinho. "Maar dit is ook pas het eerste seizoen op het hoogste niveau in Brazilië waarin hij uitblinkt", zo benadrukt Ambrosio. "De tijd zal leren of hij zijn huidige vorm voor een langere tijd weet vast te houden." Claudinho staat dit seizoen tot dusver op 17 doelpunten in 34 competitieduels, indrukwekkende cijfers voor een middenvelder. In de laatste twee competitiewedstrijden tegen Sport Recife en Goiás (allebei 0-0) bleef hij verstoken van doelpunten en prompt morste Red Bull Bragantino in beide duels dure punten.

Globo Esporte kwam onlangs met een voor Ajax bemoedigend bericht. In het tot 31 december 2024 lopende contract van Claudinho is geen bepaling opgenomen waardoor RB Leipzig of een andere club uit het Red Bull-concern de eerste optie heeft om de middenvelder over te nemen. Het Braziliaanse medium meldde eerder deze maand dat er naast verschillende Europese clubs ook enkele grootmachten uit Brazilië naar de diensten van Claudinho hengelen. Het boegbeeld van Red Bull Bragantino heeft zelf echter al aangegeven dat er geen haast is en dat hij alleen over een transfer gaat nadenken als hij en zijn huidige werkgever er beter van worden. Globo Esporte gaf nog een voorbeeld waaruit blijkt dat Claudinho vrij is om een eigen keuze te maken. Erling Braut Haaland imponeerde bij Red Bull Salzburg en een overstap naar zusterclub RB Leipzig leek voor de hand te liggen. De topschutter uit Noorwegen tekende in de winterstop van het seizoen 2019/20 echter een meerjarig contract bij Borussia Dortmund, waar hij al ruim een jaar de sterren van de hemel speelt.