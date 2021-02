Ajax heeft beet na vertrek van Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund

Dinsdag, 23 februari 2021 om 18:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:42

Ajax heeft drie jeugdspelers (langer) aan zich gebonden, zo meldt de Amsterdamse club dinsdagavond. Kristian Hlynsson en Rico Speksnijder maakten al deel uit van de jeugdopleiding van Ajax, terwijl Yoram Boerhout per 1 juli overkomt van sc Heerenveen. Laatstgenoemde was enkele jaren geleden al in beeld bij de hoofdstedelingen.

Ajax en Hlynsson hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van zijn contract, dat liep tot medio 2022. De nieuwe verbintenis van de zeventienjarige middenvelder loopt nu tot de zomer van 2023. De IJslands jeugdinternational kwam in januari vorig jaar over van Breidablik en maakte op 7 december zijn debuut in het betaald voetbal in de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tegen FC Eindhoven (1-1). Tot nu toe kwam hij twee keer in actie voor de beloften.

Speksnijder, die vandaag zijn zestiende verjaardag viert, heeft een contract ondertekend dat op 1 juli 2021 ingaat en loopt tot de zomer van 2024. De aanvallende middenvelder speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax en behoort momenteel tot de selectie van Ajax Onder-16.

Boerhout, die in april zestien jaar wordt, zal van 1 juli 2021 tot medio 2024 aan Ajax verbonden zijn. De spits wordt toegevoegd aan de selectie van Ajax Onder-18. Al eerder toonde Ajax interesse, maar de toentertijd dertienjarige Boerhout besloot de Friese club trouw te blijven. Door het vertrek van Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund kwam Boerhout, een van de grootste talenten van de Friezen, opnieuw in beeld.