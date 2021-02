Doorbraak bij Ajax mislukte: ‘Ik was jong, maar je moet echt leven voor voetbal’

Dinsdag, 23 februari 2021

Voor Marvin Zeegelaar leek een mooie toekomst bij Ajax weggelegd na zijn debuut in de hoofdmacht in november 2008. Wat volgde echter waren jaren met slechts mondjesmaat speeltijd. Ook de komst van Frank de Boer in december 2010 bracht geen verandering in de situatie van Zeegelaar, die Ajax met in totaal optredens achter zijn naam in de zomer van 2011 achter zich liet. Jaren later zoekt de linksback naar oorzaken voor het uitblijven van een definitieve doorbraak in Amsterdam.

"Als ik zo terugkijk zou ik tegen mezelf willen zeggen: 'Neem het allemaal wat serieuzer’. Natuurlijk was ik een jonge jongen, maar je moet alsnog leven voor de sport: echt leven voor voetbal", doet Zeegelaar aan zelfreflectie in een uitgebreid interview op de website van Ajax. Ondanks het voortijdige vertrek koestert de inmiddels dertigjarige vleugelverdediger geen wrok richting de club die hem op zestienjarige leeftijd opnam in de jeugdopleiding. "Aan het eind van de rit mag ik absoluut niet klagen. Ik zie het nu als een onwijs goede start voor de rest van mijn carrière", aldus de dankbare Zeegelaar.

"Het stempel Ajax draag je natuurlijk altijd met je mee. Het doet me echt goed dat ik dat jaar en de rest van de jeugdopleiding mee heb mogen maken. Ik ben een Amsterdammer, natuurlijk heeft dat iets speciaals voor me", benadrukt de routinier, die sinds medio 2019 onder contract staat bij Udinese. Na zijn vertrek bij Ajax kwam Zeegelaar via omzwervingen in Spanje, Turkije en Engeland terecht bij Sporting Portugal, waar hij in augustus 2016 zelfs in beeld kwam bij Oranje, al bleef speeltijd als international uiteindelijk uit. "De trainer bij Sporting Portugal, Jorge Jesus, haalde me ook naar linksback. Toen is het echt goed gaan lopen. Mijn oproep voor het Nederlands elftal was dan ook echt een ontzettend mooie beloning."

Zeegelaar kijkt nu hij de dertig is gepasseerd met een overwegend goed gevoel terug op zijn loopbaan, zeker nu hij in de Serie A zich mag meten met topspelers zoals Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic. "Het is natuurlijk elke keer wat anders geweest in mijn loopbaan. Ik ben begonnen bij Ajax en heb daarna in de mooiste competities gespeeld, tegen de mooiste clubs en de grootste namen. Ik heb denk ik alles wel mogen ervaren. Over het algemeen kijk ik enorm tevreden terug", zo besluit Zeegelaar.