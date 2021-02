VVV respecteert wens De Koning en start zoektocht naar nieuwe trainer

Dinsdag, 23 februari 2021 om 16:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:18

Hans de Koning is bezig aan zijn laatste maanden als hoofdtrainer van VVV-Venlo. De Limburgse club meldt dinsdagmiddag in een persverklaring dat er 'in goed overleg' is besloten om na afloop van dit seizoen een punt te zetten achter de samenwerking met de oefenmeester. De Koning stond sinds december 2019 aan het roer bij de huidige nummer veertien in de Eredivisie, na het ontslag van Robert Maaskant in Venlo.

"Ik heb de afgelopen periode met ontzettend veel plezier bij VVV-Venlo gewerkt en samen met staf en spelers een aantal mooie resultaten geboekt waar we trots op mogen zijn", reageert De Koning dinsdag op zijn aangekondigde vertrek bij VVV. "De club en de sfeer die er heerst, het is écht een warm nest. Maar soms moet je de keuze maken om een nieuwe stap te zetten. Om je op persoonlijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. En ik heb zo mijn eigen ambities. Die ga ik in een andere mooie uitdaging proberen te verwezenlijken. Maar club en supporters hoeven zich geen zorgen te maken: alle energie en focus ligt bij mij op het goed ten einde brengen van dit bijzondere seizoen", zo belooft de VVV-coach aan de achterban van de club uit Noord-Limburg.

Manager voetbalzaken Stan Valckx is dankbaar voor het werk dat De Koning sinds zijn entree bij VVV heeft verzet. "Hans heeft, samen met zijn staf, fantastisch gepresteerd met VVV-Venlo. Dat staat buiten kijf en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor." Tijdens een tussentijdse evaluatie kwamen er echter problemen aan het licht. "Daarin proefden we echter dat zijn ambities en onze mogelijkheden nog niet op alle vlakken strookten met elkaar. En daar konden wij hem op korte termijn ook geen perspectief in bieden óf duidelijkheid over geven. Hans gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dat besluit respecteren we. Sportief gezien staan we er uiteraard nog altijd goed voor. We hebben er alle vertrouwen in dat Hans, samen met spelers en staf, dit historische seizoen in stijl gaat afsluiten." De leiding van VVV gaat nu in alle rust op zoek naar een opvolger van De Koning.

VVV bezette de zestiende plaats in de Eredivisie toen De Koning in december 2019 het stokje overnam van Maaskant. Onder zijn leiding bleef de club in de eerste zeven duels na de winterstop van vorig seizoen ongeslagen en de opleving leverde VVV uiteindelijk een dertiende plaats op in het door de coronacrisis stilgelegde seizoen. Hierop besloot het VVV-bestuur om het contract van De Koning met een seizoen te verlengen. Dit seizoen beleefden de Limburgers een historische 0-13 nederlaag tegen Ajax, terwijl aan de andere kant de halve finale van de TOTO KNVB Beker werd bereikt. Tevens was er veel te doen om Giorgos Giakoumakis, die met 22 doelpunten de topscorerslijst in de Eredivisie aanvoert.