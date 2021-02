Advocaat snapt ontevredenheid bij Feyenoord-fans: ‘Kan niet op dit niveau’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 15:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:47

Dick Advocaat heeft gemengde gevoelens overgehouden aan de uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente (2-2) van afgelopen zondagmiddag. Door een dramatische start keek men in de Grolsch Veste al na veertien minuten tegen een 2-0 achterstand aan. De aansluitingstreffer van Jens Toornstra in minuut 24 leidde echter de comeback in van Feyenoord, dat met een punt uit Enschede vertrok. Twee dagen later stipt Advocaat de goede en zwakke kanten van zijn selectie nog maar eens aan.

"Hoe wij de kansen en de goals weggaven, dat mag echt niet op dit niveau", verzucht Advocaat dinsdag op zijn perspraatje in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen van woensdagavond. "Ik kan begrijpen dat de supporters daar net als wij ook ontevreden over zijn. Qua scherpte en concentratie moet het gewoon beter, dat weten de jongens zelf ook", aldus de Feyenoord-coach na afloop van de laatste training in de voorbereiding op het midweekse competitieduel in Groningen.

Aan de andere kant lijkt Feyenoord over de nodige veerkracht te beschikken. Dit seizoen veroverde de Rotterdamse club maar liefst zestien punten, nadat eerst een achterstand was weggepoetst. "Dat geeft aan hoe goed deze groep in mentaal opzicht in elkaar steekt. Dat hebben ze in de anderhalf jaar dat ik er zit vaak genoeg bewezen en daar moet ik ze ook een compliment voor maken", praat Advocaat, die in oktober 2019 werd aangesteld in De Kuip, met waardering over zijn spelersgroep.

Feyenoord beschikt in de voorbereiding op de ontmoeting met FC Groningen over een nagenoeg fitte spelersgroep. Alleen João Teixeira is nog niet speelklaar, zo laat Advocaat dinsdag weten. Over de inzetbaarheid van Justin Bijlow is nog twijfel, ondanks het feit dat hij dinsdag de gehele training meemaakte. Woensdag wordt definitief besloten of hij mee kan doen in Groningen. De plaats van Bijlow werd tegen Twente en in het bekerduel met sc Heerenveen (4-3 nederlaag) ingenomen door Nick Marsman.