Koeman neemt zondebok in bescherming: ‘Hij vatte het heel persoonlijk op’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 14:36 • Rian Rosendaal

Ronald Koeman heeft het dinsdagmiddag op een persbijeenkomst openlijk opgenomen voor Clément Lenglet. De Franse verdediger veroorzaakte zondag in het thuisduel met Cádiz (1-1) in de 89ste minuut een strafschop, die vervolgens werd benut door Álex Fernández. Barcelona morste hierdoor kostbare punten in LaLiga en na afloop was de Spaanse pers vernietigend over Lenglet. Twee dagen later echter neemt Koeman zijn verdediger in bescherming.

"We weten maar al te goed dat we punten hebben laten liggen door individuele fouten", opent Koeman dinsdag zijn perspraatje in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Elche van woensdagavond. Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar het is niet eerlijk om de fout bij één bepaalde speler of één verdediger te zoeken, want we hadden tegen Cádiz echt kansen genoeg om de wedstrijd af te maken." Koeman constateert wat dat betreft een terugkerend probleem bij Barcelona. "In veel wedstrijden hebben we kansen laten liggen. Een ploeg zoals Barcelona zou véél effectiever te werk moeten gaan."

Oioioi!! Cádiz komt toch nog terug ??



De bezoekers maken vanaf de stip de 1-1, na een ongelukkige actie van Lenglet ??#ZiggoSport #LaLiga #BARCAD pic.twitter.com/HUJwyUNQMM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 21, 2021

Koeman heeft dinsdag een gesprek gevoerd met Lenglet naar aanleiding van diens fout tegen Cádiz. "Clément is een zeer serieuze profvoetballer die de fout heel persoonlijk heeft opgevat. Maar zoals ik net al zei: een speler is echt niet in zijn eentje verantwoordelijk voor puntenverlies, daar komen meer dingen bij kijken. We hadden tegen Cádiz beter kunnen en moeten spelen. Bij een 2-0 voorsprong hoeft een fout in de verdediging niet gelijk fataal te zijn, dan kost het ons ook niet gelijk punten", aldus Koeman, die de onmacht in aanvallend opzicht nog maar eens aanstipt.

"Voor een ploeg als Barcelona maken we simpelweg te weinig doelpunten." Desondanks maakte Barcelona tot dusver 50 treffers in 22 competitieduels, het hoogste aantal van alle clubs in LaLiga. Koeman blijft ondanks de tegenslag van zondag geloven in de landstitel voor de Catalanen, ook al bedraagt de achterstand op koploper Atlético Madrid acht punten momenteel. Missers zoals tegen Cádiz zullen dan echter wel tot het verleden moeten behoren. "Ik ben eindverantwoordelijk en denk daarom na over dingen die beter kunnen. Ik heb de spelers verteld dat geen enkele ploeg al zijn wedstrijden winnend afsluit en de achterstand op Atlético is al minder groot dan drie weken terug. Zolang er hoop is, zullen we moeten blijven vechten", zo besluit de strijdvaardige Koeman.

