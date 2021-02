Ten Hag krijgt predikaat ‘toptrainer': ‘Slaagt daar met Ajax opnieuw in’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 14:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:22

Henk Spaan velt een positief oordeel over de trainerscapaciteiten van Erik ten Hag. Volgens de voetbaljournalist annex columnist is Ajax een kanshebber voor het veroveren van de Europa League. Spaan zag zondagavond met name in de eerste helft tegen Sparta Rotterdam (4-2) een heel sterk elftal aan het werk, met hoofdrollen voor Lisandro Martínez en Edson Álvarez.

"Daley Blind, blijft hij beweren, is als centrale verdediger het beste. Het standpunt is hem gegund, zolang hij hem er niet meer neerzet", concludeert Spaan dinsdag op enigszins cynische wijze in zijn column voor Het Parool. "Martinez en Álvarez serveerde hij af totdat hij het licht zag: Martinez en Álvarez zijn wezenlijke bouw­stenen in dit project. De eerste helft tegen Sparta bood uitzicht op een wervelend elftal met Mohammed Kudus als de grote ster waaromheen alles beweegt." Kudus keerde tegen Sparta terug na een periode vol blessureleed en de aanvallende middenvelder tekende bij zijn comeback gelijk voor een doelpunt.

Spaan verlegt de aandacht vervolgens naar Ten Hag, die hij ondanks de 'karakterologische haken en ogen' wel een toptrainer vindt. "Voor de tweede keer is hij erin geslaagd om een in potentie geduchte Europese titelkandidaat op te bouwen", verwijst hij naar het Europa League-avontuur van Ajax, dat vorige week donderdag de tweede ronde uitstekende startte met een 1-2 zege op Lille OSC. "Deze keer kwam hij overduidelijk op eerder in­genomen standpunten terug. Hij heeft ingezien dat evenwicht een doorslag­gevende sleutel tot succes is."

Ten Hag stond in het seizoen 2018/19 op de rand van de finale van de Champions League. In het returnduel in de halve finale van het miljardenbal tegen Tottenham Hotspur (2-3) ging het ver in blessuretijd alsnog helemaal mis, toen Lucas Moura the Spurs alsnog naar de finale schoot. Vorig jaar kwam het avontuur in de Europa League al in de tweede ronde ten einde tegen Getafe (2-1 winst na de 2-0 nederlaag in Spanje). Ajax staat donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA wederom tegenover Lille, met 18.55 uur als aanvangstijdstip.