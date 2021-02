Suárez maakte verpletterende indruk: ‘Al hinkend kwam hij het trainingsveld op’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 13:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:41

Sergi Canós maakte Luis Suárez maar één seizoen (2013/14) mee bij Liverpool, maar desondanks zal de huidige vleugelaanvaller van Brentford FC de kortstondige samenwerking met de spits uit Uruguay nooit meer vergeten. Met name de professionaliteit die Suárez dagelijks tentoonspreidde op trainingscomplex Melwood maakte zeer veel indruk op de destijds pas zestienjarige Canós.

Canós mocht toentertijd regelmatig meetrainen van manager Brendan Rodgers, wat hem de gelegenheid gaf om Súarez dagelijks aan het werk te zien. "Hij was echt fantastisch", jubelt de Spaanse buitenspeler in een interview met Goal. "Voor de eerste keer dacht ik: Dit is de Luis Súarez die elk weekeinde scoort en waarschijnlijk een zeer riant salaris opstrijkt, en die gaat op deze manier tekeer op een maandag?" Canós geeft gelijk een voorbeeld van het doorzettingsvermogen en de bezetenheid van de huidige aanvaller van Atlético Madrid.

"Ik zal een moment voorafgaand aan een training nooit meer vergeten", vervolgt de voormalig Liverpool-aanvaller zijn terugblik. "Ik was goed bevriend met José Enrique en met de andere Spaanse spelers van Liverpool gingen we altijd gezamenlijk ontbijten. Luis had toen wat problemen met een teennagel. Ik weet niet meer wat er was gebeurd, maar hij was echt aan het hinken. José Enrique zie toen gelijk: 'Het is maandag, sla deze training maar over'. Waarop Luis antwoordde: 'Ja, misschien. Ik zal eerst eens bij de fysiotherapeut langsgaan'. Vervolgens zagen we hem al hinkend op het trainingsveld verschijnen, op een maandag! Terwijl ze zaterdag nog een wedstrijd hadden gespeeld. Ik ging echt gefascineerd naar huis, ik dacht echt: Deze kerel is echt gek van voetbal."

Canós kreeg ook een uitleg van Suárez waarom hij ondanks de problemen toch op het trainingsveld verscheen. 'Ik kan gewoon niet binnenblijven, ik wil naar buiten en met jullie trainen'. Wij zeiden toen gelijk: 'Ja, maar wat is daar het nut van?' Jaren later snapt de Brentford-aanvaller de keuze van Suárez heel goed. "Ik benader het voetbal nu precies op dezelfde manier en begrijp waarom de lat altijd hoog hoort te liggen als voetballer." Canós kwam uiteindelijk tot één optreden in de hoofdmacht van Liverpool. De aanvaller werd al eens verhuurd aan Brentford en na een periode bij Norwich City keerde hij in 2017 terug bij de Londense club.