Voormalig Duits international vanwege kinderpornozaak voor de rechter

Dinsdag, 23 februari 2021 om 12:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Christoph Metzelder moet rekening houden met een gevangenisstraf. BILD meldt dinsdag namelijk dat de inmiddels gestopte verdediger op 29 april voor de rechtbank moet verschijnen in Düsseldorf. Metzelder wordt al sinds het najaar van 2019 verdacht van het in bezit hebben en verspreiden van kinderpornografie. Hij zou naar verluidt al hebben toegegeven dat bepaalde aanklachten tegen hem ergens op gebaseerd zijn. Het is nog niet bekend welke straf hem exact boven het hoofd hangt.

Volgens bovengenoemde Duitse krant zou Metzelder tot maar liefst 29 keer aan andere personen hebben gevraagd om hem van pornografische beelden te voorzien. In de andere aanklacht tegen hem gaat het onder meer om het in bezit hebben van kinderpornografie van zeer jonge kinderen. De rechtbank in Düsseldorf wilde de naam van de oud-speler niet openbaar maken, maar BILD doet dat nu dus wel uitgebreid. De geruchtmakende zaak tegen Metzelder kwam bijna anderhalf jaar geleden aan het licht.

Gewapende politieagenten in kogelvrije vesten deden destijds grondig onderzoek in het huis van Metzelder in Düsseldorf. Hij werd voor het onderzoek opgehaald bij de sportschool van de Duitse voetbalbond in Hennef, waar de oud-verdediger op dat moment aanwezig was voor een trainerscursus. De 47-voudig international van Duitsland moest aldaar zijn mobiele telefoon afgeven en werd door de onderzoekers meegenomen naar zijn huis. Metzelder hoefde na het grootschalige onderzoek niet meer naar het politiebureau, al werd er wel een computer met mogelijk bewijsmateriaal in beslag genomen.

‘47-voudig Duits international verdacht van verspreiden kinderporno’

Oud-speler Christoph Metzelder hangt een strafzaak boven het hoofd vanwege kinderpornografie. Lees artikel

De zaak rondom Metzelder kwam in augustus 2019 aan het licht toen een vrouw uit Hamburg, door BILD aangemerkt als zijn huidige vriendin, zich met tenminste vijftien afbeeldingen van kinderporno bij de politie meldde. De afbeeldingen zouden afkomstig moeten zijn van de oud-speler van Borussia Dortmund, Schalke 04 en Real Madrid en de betreffende vrouw had de pornografisch getinte foto’s via WhatsApp verkregen. Het parket in Hamburg gaf vervolgens opdracht om de woning van Metzelder in Düsseldorf uitgebreid te laten onderzoeken.

Vanwege het onderzoek naar kinderpornografie legde Metzelder in september 2019 het voorzitterschap van de Duitse vijfdeklasser TuS Haltern neer. Daarnaast stopte hij met zijn werkzaamheden als analist bij ARD. "Dit besluit nemen we in afwachting van verduidelijking van de beschuldigingen", zo gaf de zender eerder al aan in een persverklaring rondom het vertrek van Metzelder.