Blessure Grealish leidt voor Aston Villa-selectie tot verbod op Fantasy PL

Dinsdag, 23 februari 2021 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:32

Selectiespelers van Aston Villa mogen van hun club niet langer deelnemen aan het managerspel Fantasy Premier League. Die maatregel is genomen nadat afgelopen weekeinde via het razendpopulaire voetbalspel uitlekte dat sterspeler Jack Grealish niet zou aantreden in de wedstrijd tegen Leicester City (1-2 verlies). Het ontbreken van Grealish had binnenskamers moeten blijven, maar kwam tot ongenoegen van manager Dean Smith op straat te liggen.

Het ontbreken van Grealish, die op de training in aanloop naar het treffen met Leicester geblesseerd raakte, was door Smith bewust niet naar buiten gebracht. Desondanks werd de smaakmaker door Villa-spelers Conor Hourihane, Matt Targett en Neil Taylor uit hun FPL-team gehaald. Dit werd opgemerkt door Twitter-account FPL Insider, dat wekelijks tips en kansen deelt over de komende speelronde. Het geheim van Smith werd daarmee teniet gedaan, tot teleurstelling bij de manager zelf.

“Ik ben ervan op de hoogte gebracht dat op social media al geruchten waren verschenen dat Jack niet zou gaan spelen”, liet Smith weten. “Als dat nieuws van ons trainingscomplex afkomt, is dat iets waar we achteraan zullen gaan. Dit gaf al iets over onze opstelling prijs en daar ben ik niet gelukkig mee.” Villa gaat intern een onderzoek instellen om te achterhalen wie de blessure van Grealish gelekt heeft. Door de selectiespelers te weren van FPL wil de club voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst vaker voordoen.

Bij Fantasy Premier League is het de bedoeling dat deelnemers een team samenstellen met spelers van verschillende teams uit de Premier League. Op basis van prestaties en resultaten kunnen vervolgens punten worden verzameld. Zo levert een doelpunt of een assist bonuspunten op en wordt bij een rode kaart minpunten gerekend. Het spel wordt wereldwijd door zo’n zeven miljoen voetballiefhebbers gebruikt, onder wie spelers die op het hoogste niveau in Engeland acteren.