Rankovic keert na ontslag bij ADO Den Haag terug in de Eredivisie

Dinsdag, 23 februari 2021 om 11:05 • Yanick Vos • Laatste update: 14:19

Aleksandar Rankovic keert na dit seizoen terug bij Sparta Rotterdam. De club uit de Eredivisie maakt dinsdag bekend dat hij wordt toegevoegd aan de technische staf van hoofdtrainer Henk Fraser. Rankovic volgt op Het Kasteel Gérard de Nooijer op, die aan het einde van het seizoen vertrekt.

Vorig jaar vertrok Rankovic bij Sparta voor een kans als hoofdtrainer bij ADO Den Haag. In de strijd tegen degradatie besloot de clubleiding al snel afscheid van hem te nemen. De clubleiding zette Rankovic in november op straat na een 2-4 nederlaag tegen FC Twente. Bij Sparta gaat hij opnieuw samenwerken met Fraser, onder wie hij ook al assistent-trainer was bij Vitesse.

Rankovic werd vorig jaar bij Sparta opgevolgd door De Nooijer. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie meldt dat De Nooijer de club gaat verlaten. “De assistent-trainer heeft recent aangegeven dat hij zijn carrière ergens anders wil voortzetten en Sparta respecteert zijn keuze”, zo schrijft Sparta op het clubkanaal. Rankovic sluit op 1 juli weer aan bij de technische staf van Fraser.