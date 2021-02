‘Tottenham Hotspur heeft mogelijke opvolger Mourinho al in het vizier’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:17

Met zes nederlagen uit de laatste acht officiële wedstrijden komt de positie van José Mourinho bij Tottenham Hotspur steeds meer onder druk te staan. Volgens The Telegraph worden de komende vier wedstrijden cruciaal voor de Portugese manager, die bij een eventueel vertrek moet worden opgevolgd door Julian Nagelsmann. Laatstgenoemde is bij voorzitter Daniel Levy positief in het oog gesprongen.

Zondag ging het voor de zoveelste keer mis voor Tottenham, toen de ploeg van Mourinho op bezoek bij West Ham United met 2-1 onderuit ging. Het betekende vijfde nederlaag uit de laatste zes wedstrijden in de Premier League. En dus wordt er stevig aan de stoelpoten van de Portugees gezaagd. Levy geeft Mourinho echter de tijd om het tij te keren, maar dan zal het wel in de komende twaalf dagen moeten gebeuren. Tottenham neemt het in die periode op tegen Burnley, Fulham en Crystal Palace. Bovendien staan de Londenaren woensdag tegenover Wolfsberger AC in de zestiende finales van de Europa League.

Het duel met de Oostenrijkers kan gezien worden als een formaliteit, nadat Tottenham de heenwedstrijd met 1-4 wist te winnen. Ondertussen wordt door de clubleiding van Tottenham aan een noodplan gewerkt om Mourinho op te volgen, mocht de voormalig trainer van onder andere Real Madrid, Manchester United, Chelsea en Internazionale er niet in slagen om dit seizoen een Champions League-ticket te bemachtigen. In dat geval gaat de huidige nummer negen van de Premier League een poging wagen om Nagelsmann los te weken bij RB Leipzig, zo klinkt het. Het contract van Mourinho in Londen loopt door tot medio 2023.

Nagelsmann werd vorige maand nog benaderd door Chelsea om de ontslagen Frank Lampard op te volgen, maar voelde niks voor een tussentijds vertrek bij Leipzig. De Londenaren schakelden daarop door naar Thomas Tuchel, die met Chelsea een prima start kent. Nagelsmann wordt gezien als een vooruitstrevende trainer, die de afgelopen jaren uitstekend werk leverde bij TSG Hoffenheim en Leipzig. In zijn eerste volledige seizoen loodste Nagelsmann Hoffenheim naar de vierde plaats in de Bundesliga, waarmee de club zich voor het eerst in de historie plaatste voor de Champions League.

In de zomer van 2019 besloot Nagelsmann in te gaan op een aanbod van Leipzig, dat hem een vierjarig contract aanbood. Met die Roten Bullen drong de 33-jarige Duitser voor het eerst in de clubgeschiedenis door tot de knockout-fase van de Champions League. Uiteindelijk zou Leipzig in de halve finale stranden tegen Paris Saint-Germain. Dinsdag verloor Leipzig de heenwedstrijd van de achtste finales in het miljardenbal tegen Liverpool met 0-2. De return volgt op 10 maart. In de Bundesliga wordt momenteel de tweede plek bezet op twee punten achterstand van Bayern München.