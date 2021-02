John van den Brom overleeft crisisberaad en blijft aan bij Racing Genk

Dinsdag, 23 februari 2021 om 10:16 • Yanick Vos

John van den Brom mag voorlopig aanblijven als trainer van Racing Genk. De clubleiding vergaderde maandagavond over de positie van de Nederlandse trainer naar aanleiding van aanhoudende tegenvallende prestaties. Belgische media melden dinsdagochtend dat Van den Brom niet wordt ontslagen en de club het vertrouwen in hem houdt. Aanstaande vrijdag zit de trainer gewoon op de bank als zijn ploeg het opneemt tegen Charleroi.

De druk op de schouders van Van den Brom werd de afgelopen weken groter. Toen afgelopen weekend op eigen veld met 1-2 werd verloren van Beerschot, kwam de positie van de trainer verder onder druk te staan. Maandagavond vond crisisberaad plaats en tijdens de vergadering kwam naar voren dat de de verstandhouding tussen de spelersgroep en trainer nog goed is. De clubleiding heeft besloten om niet op zoek te gaan naar een nieuwe trainer en de 54-jarige Van den Brom het vertrouwen te geven.

Van den Brom is de derde trainer van Genk dit seizoen. De nummer drie van de Belgische Pro League nam eerder al afscheid van Hannes Wolf, waarna Jess Thorup zelf opstapte. Toen Van den Brom werd aangesteld bij Genk ging de club nog aan kop in de competitie. In de laatste negen wedstrijden wist Genk slechts een keer te winnen. De achterstand op koploper Club Brugge is opgelopen tot zeventien punten.