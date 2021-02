Veltman vol onbegrip: ‘Het is ongelooflijk, maar ze komen ermee weg’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 10:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:01

Ondanks zijn eerste Premier League-doelpunt ooit, houdt Joël Veltman een nare smaak over aan het duel met Crystal Palace (1-2 verlies). De verdediger van Brighton & Hove Albion was maandagavond voor de eerste keer trefzeker op het hoogste niveau in Engeland, maar morste dure punten in de strijd tegen degradatie. Volgens de Nederlander had zijn ploeg het duel nooit mogen verliezen.

Veltman, die bij Brighton wekelijks op een basisplek kan rekenen op de rechterflank, bracht zijn ploeg tien minuten na rust op gelijke hoogte, maar moest toezien hoe de bezoekers diep in blessuretijd met de zege aan de haal gingen. “De eerste helft was het niet onze beste wedstrijd, maar hun doelpunt kwam nog steeds uit het niets. In de tweede helft vond ik dat we goed reageerden. We verdienden de drie punten, het voelt alsof we bestolen zijn”, laat de 27-voudig Oranje-international in een reactie op de clubwebsite weten.

“Ik hoorde dat wij 52 balcontacten in hun strafschopgebied hadden en zij 5 in ons strafschopgebied. Het is ongelooflijk, maar ze komen ermee weg”, aldus Veltman, die met Brighton als nummer zestien in de Premier League vier punten los staat van de plekken die aan het einde van de rit degradatie betekenen. “De kansen die we kregen, maakten we niet af. Zij hadden niet eens één honderd-procent-kans, maar Benteke scoorde wel. Het was een mooie goal, maar wij kregen veel kansen en moeten meer scoren.”

Crystal Palace kwam na een klein half uur spelen op voorsprong via Jean-Philippe Mateta, waarna Christian Benteke in de slotminuut het vonnis voltrok voor de bezoekers. Van een jubelstemming was bij Veltman dan ook bepaald geen sprake na afloop. “Ik had liever niet gescoord en drie punten gepakt in plaats van dat ik scoor en dat we verliezen.” Het betekende voor Brighton de eerste nederlaag sinds 13 januari, toen de ploeg op bezoek bij Manchester City met 1-0 onderuit ging. Zaterdag gaat de formatie van manager Graham Potter op bezoek bij nummer voorlaatst West Bromwich Albion.