Miskoop begrijpt Clément Lenglet: ‘Ik voelde me alleen bij Barcelona’

Dinsdag, 23 februari 2021 om 08:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:26

Jérémy Mathieu snapt als geen ander dat Clément Lenglet het momenteel zwaar heeft bij Barcelona. De oud-verdediger, die tussen 2014 en 2017 voor de Spaanse topclub uitkwam en vorig jaar bij Sporting Portugal stopte als profvoetballer vanwege een zware knieblessure, heeft het naar eigen zeggen niet makkelijk gehad in Catalonië. Nog voor zijn eerste minuten in de hoofdmacht van los Azulgrana lag hij al onder de loep: Barcelona betaalde Valencia twintig miljoen euro voor een verdediger die op het punt stond om zijn 31e verjaardag te gaan vieren.

Lenglet beging dit seizoen diverse misstappen die Barcelona tegengoals én punten hebben gekost. Het dieptepunt was afgelopen zondag in het thuisduel met Cádiz, toen hij vlak voor tijd op onhandige wijze een strafschop veroorzaakte en het duel in 1-1 eindigde. Mathieu verzekert dat hij eigenlijk alleen in zijn eerste jaar soms steun kreeg. “Xavi was degene die na een fout tegen je zei dat er niks aan de hand was, dat je het de volgende keer beter zou doen, etcetera”, vertelt de 37-jarige Fransman in gesprek met RAC1.

Xavi zette in 2015 echter een punt achter zijn actieve loopbaan en Mathieu zag meteen dat het harder werd. “Hij was positief ingesteld. Het klopt dat het een beetje daaraan ontbreekt in de kleedkamer van Barcelona. Je moet leren dat het er zo aan toe gaat. Dat je er alleen voor staat. Dat is op zich niet erg. Je moet gewoon keihard blijven trainen.” Mathieu denkt dat Lenglet dezelfde situatie meemaakt als hij destijds. “De buitenwereld weet niet hoe de kleedkamer van Barcelona is. Ik voelde me alleen. Niemand steunt je. Nu wordt Lenglet als de zondebok gezien, dat is onderdeel van het voetbal.”

Mathieu kende een goed eerste jaar, waarin Barcelona voor de tweede keer in de historie de treble won. Daarna namen zijn prestaties af én de kritiek op zijn functioneren toe. Ook jegens Barcelona, daar de routinier een contract voor liefst vier seizoenen had getekend. “In mijn laatste jaar heb ik het zwaar gehad. Ik voelde dat Barcelona door mijn toedoen van Juventus had verloren”, verwees de oud-voetballer naar de 3-0 nederlaag in Turijn in de eerste kwartfinales van de Champions League. “Ik werd figuurlijk vermoord door de media en de supporters. Maar in voetbal speel je met elf, zo heb ik begrepen. Ik ben sterk in mijn hoofd. Ik vertrok en genoot van voetbal bij Sporting.”

“Bij Sporting stapten ze op mij af als ze het vermoeden hadden dat er iets aan de hand was. Maar bij Barcelona? Helemaal niets", benadrukt hij in gesprek met de Catalaanse radiozender. "Ik had gewoon een klein beetje steun nodig. Als ik bijvoorbeeld een fout maakte. De volgende dag sprak niemand met mij, geen zin. Ook Luis Enrique niet.” Mathieu ziet dat Barcelona dit seizoen mede door blessureleed met de nodige defensieve problemen kampt. Ronald Koeman moest het centrum van de defensie talloze keren anders invullen. “Het belangrijkste is dat er een klik is tussen de centrumverdedigers. Als die er niet is, heb je het als verdediging lastig. Ik weet niet of die klik er is.”

Een andere landgenoot, Samuel Umtiti, kon dit seizoen evenmin overtuigen toen hij eenmaal hersteld was van lang blessureleed en hij de kans kreeg van Koeman. “Als je terugkeert van een blessure, is het moeilijk om meteen honderd procent alles te kunnen geven. Dat is denk ik het geval. Het is een wereldkampioen, een geweldige voetballer die op zijn oude niveau moet terugkeren. Hij moet harder werken en goed trainen om er mentaal ook honderd procent voor klaar te zijn.”

Mathieu had tot slot ook zijn oordeel klaar over de derde Fransman die tot de beschikking van Koeman staat: Antoine Griezmann. “Hij heeft niet het niveau uit zijn tijd bij Atlético Madrid gehaald. Persoonlijk vind ik het een fout dat hij naar Barcelona is gegaan. Bij Atlético was hij een zeer belangrijke speler en ik weet niet of hij dat ook bij Barcelona is. Het is ook belangrijk dat je je bij een club als Barcelona goed voelt.”