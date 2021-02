UWV openbaart cijfers van alle clubs; Ajax ontvangt hoogste bedrag

Dinsdag, 23 februari 2021 om 07:12 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:19

De achttien Eredivisie-clubs hebben in NOW-3, van oktober tot en met december vorig jaar, samen ruim elf miljoen euro voorschot aan loonsubsidie van de Nederlandse overheid gekregen. Dat komt maandag naar voren uit het register van het UWV over de derde periode van de steunregeling.

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies. Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Ajax ontving in de derde periode het hoogste voorschot van alle Eredivisie-clubs: 2.893.161 euro. Feyenoord (1.282.677 euro) en PSV (860.604 euro) completeren het podium.

In de vorige periode, van juli tot en met september, ontving PSV nog het hoogste bedrag: 2.566.920 euro. Ajax betaalde het ontvangen voorschot destijds terug, omdat het vanwege uitgaande transfers toch geen aanspraak maakte op het bedrag. AZ en Fortuna Sittard ontbreken op de lijst van het UWV van de voorschotten voor de derde periode. In een reactie aan de NOS laten beide clubs weten geen aanvraag te hebben ingediend omdat men geen aanspraak maakt op de derde NOW-regeling.

Clubs uit de Keuken Kampioen Divisie ontvingen in totaal ongeveer twee miljoen euro, flink minder dan de ruim 4,5 miljoen euro die de clubs in NOW-2 ontvingen. In de eerste periode ging het nog om vijf miljoen euro. NAC Breda (386.883 euro), NEC (249.546) en De Graafschap (235.860) completeren het podium.



De NOW-steun per club (derde aanvraagperiode)

CLUB BEDRAG Ajax 2.893.161 euro Feyenoord 1.282.677 euro PSV 860.604 euro Willem II 837.498 euro FC Twente 801.297 euro SC Heerenveen 731.928 euro FC Emmen 629.625 euro Vitesse 627.096 euro ADO Den Haag 525.983 euro PEC Zwolle 470.586 euro FC Groningen 463.428 euro FC Utrecht 457.560 euro Sparta Rotterdam 398.799 euro Heracles Almelo 211.383 euro VVV-Venlo 166.167 euro RKC Waalwijk 103.398 euro AZ - Fortuna Sittard -

De cijfers achter 'NOW' staan voor de verschillende aanvraagperiodes in het jaar; de eerste periode liep van maart tot mei en staat bekend als NOW-1. In die periode ontvingen clubs uit de Eredivisie in totaal ongeveer 25 miljoen euro. In NOW-2 werd ruim 20 miljoen euro uitgekeerd en in NOW-3 ging het om bijna de helft. Een reden voor het verschil zou kunnen zijn dat de tegemoetkoming van maximaal negentig procent van de loonkosten naar maximaal tachtig procent is verlaagd.

