Van der Gijp heeft advies aan Ten Hag: ‘Dan zeg je toch: Jochie, doe eens niet’

Maandag, 22 februari 2021 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:01

René van der Gijp vindt dat Edson Álvarez soberder moet spelen. De analist van Veronica Inside ziet dat de 23-jarige middenvelder momenteel een waardevolle rol vertolkt voor Ajax, maar vindt tegelijkertijd dat de Mexicaan het zichzelf vaak te moeilijk maakt.

Van der Gijp verbaast zich erover dat Ajax-trainer Erik ten Hag niet ingrijpt. "Waarom krijg je dat als trainer nou niet voor elkaar?", vraagt de analist zich af. "Elke bal die Álvarez geeft verder dan tien meter, komt niet aan. Dan zeg je toch: 'Jochie, doe dat eens niet.' Hij speelt niet zo slecht, hij heeft wel zijn rolletje daar bij Ajax. Gaatjes dichtlopen. Maar op een gegeven moment heeft hij dan een bal op rechts en denkt hij: ik zie Dusan Tadic vrijlopen. Een bal over veertig meter, dat redt hij niet. Dan komt hij bij de back (van de tegenpartij, red.) terecht."

Het plan van Ajax met televisiegelden

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Ajax een verandering voorstelt als het gaat om de uitzendrechten. De Amsterdammers zijn bereid om landelijk tweeënhalf procent van de tv-inkomsten in te leveren aan de andere Eredivisie-clubs, indien ze in ruil 'meer invloed en mogelijkheden krijgen' om de buitenlandrechten voor live Eredivisie-voetbal zelf te vermarkten. Ajax denkt meer inkomsten te kunnen genereren door zijn tv-rechten zelf internationaal te verkopen.

Johan Derksen is in Veronica Inside kritisch over de plannen. "Ajax steekt nu al met kop en schouders boven de rest van de Eredivisie uit, zowel financieel als technisch", weet Derksen. "Die gaan waarschijnlijk de komende jaren kampioen worden, dan krijgen ze miljoenen uit de Champions League. Daarom vind ik het een beetje gek dat de commercieel directeur de beelden van Ajax internationaal zelf gaan verkopen. Internationaal willen ze gewoon nog meer binnen harken, maar ze harken al zoveel binnen. Ajax moet zich wel realiseren dat solidariteit naar die andere clubs nodig is. Zonder Eredivisie, zonder Willem II en Sparta Rotterdam, bestond er geen Ajax. Wees wat solidairder, behandel die Eredivisie wat beter, want dankzij de Eredivisie kan Ajax geld verdienen in de Champions League."