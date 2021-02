Prachtige mijlpaal voor Mühren in overwinning van SC Cambuur

Maandag, 22 februari 2021 om 23:03 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:17

SC Cambuur heeft maandagavond geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong FC Utrecht genoten de Friezen al bij rust een 0-1 voorsprong, die na rust werd uitgebreid: 1-3. Dankzij de overwinning vergroot Cambuur, dat 60 punten heeft, de marge ten opzichte De Graafschap en Almere City FC, die met respectievelijk 56 punten en 53 punten in het kielzog varen. Laatstgenoemde heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Jong FC Utrecht bezet met 25 punten nog altijd de vijftiende stek op de ranglijst.

De ploeg van Henk de Jong ondervond in het eerste bedrijf serieuze tegenstand van de Utrechtse beloftenploeg, al werden de grootste kansen wel door de bezoekers gecreëerd. Na vijf speelminuten was het Ragnar Oratmangoen die al bijna de openingstreffer binnengleed; in de tiende minuut vond Robert Mühren sluitpost Maarten Paes op zijn weg in een poging te score te openen. Halverwege de eerste helft kreeg Jeredy Hilterman namens de Domstedelingen een goede mogelijkheid, maar zijn inzet werd tot een corner verwerkt door doelman Sonny Stevens.

Hoewel er nog enkele goede mogelijkheden ontstonden in het restant van het eerste bedrijf, leken de teams met een gelijke stand te gaan rusten. Toch werd de ban drie minuten voordat de ploegen naar de kleedkamers gingen gebroken. Oratmangoen had een goede voorzet in huis op Mühren, die koelbloedig de 0-1 binnentikte.

Koploper @SCCambuurLwd komt op slag van rust op voorsprong: Robert Mühren maakt alweer zijn 25ste goal van het seizoen ?? #?? #jutcam pic.twitter.com/6yA8c1lXUk — ESPN NL (@ESPNnl) February 22, 2021



Na een uur spelen was er opnieuw een sleutelrol weggelegd voor de topscorer. Bij de tweede paal was het Raymond Huizing die een voorzet van Mühren achter zijn eigen doelman gleed: 0-2. Het was een bijzondere goal voor Mühren: zijn honderdste in de Eerste Divisie. Daarvan maakte hij er liefst 51 sinds het begin van vorig seizoen. Dit seizoen staat de teller op 25. Ondanks de flinke achterstand bleef de beloftenploeg nadrukkelijk op zoek gaan naar de aansluitingstreffer, die uiteindelijk in de laatste minuut van de reguliere speeltijd gevonden werd.

Tim Pieters vormde het eindstation van de succesvolle aanval en rondde op aangeven van Odysseus Velanas af: 1-2. De tegentreffer leverde overigens geen serieuze problemen op voor de bezoekers, die binnen een minuut de voordelige marge van twee doelpunten weer herstelde: het was Issa Kallon die de 1-3 eindstand op het scorebord zette. Cambuur wacht zondag een uitduel met Almere City.