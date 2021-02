Joël Veltman poeiert met links zijn eerste in de Premier League binnen

Maandag, 22 februari 2021 om 23:02 • Jeroen van Poppel

Joël Veltman heeft maandagavond zijn eerste doelpunt voor Brighton & Hove Albion gemaakt. De rechtsback schoot de bal tegen Crystal Palace tien minuten na rust hard binnen met zijn minder geachte linker. De treffer van Veltman bleek niet genoeg voor een resultaat, want door een doelpunt in extremis van Christian Benteke wonnen de bezoekers: 1-2.

GOAL ? Joël Veltman poeiert hem met links heerlijk binnen! Geplaatst door voetbalzone op Maandag 22 februari 2021

Met Jaïro Riedewald bij Crystal Palace stond er naast Veltman nog een Nederlander aan de aftrap. Patrick van Aanholt bleef bij de bezoekers de hele wedstrijd op de bank. Brighton had in de eerste helft het beste van het spel, maar ging toch met een achterstand de rust in. In de 28ste minuut haalde Jordan Ayew aan de rechterkant de achterlijn en zijn lage voorzet werd met een prachtige hakbeweging binnen gewerkt door Jean-Philippe Mateta.

Tien minuten na rust deed Veltman wat terug. De rechtsback was mee opgekomen en zag een half afgeslagen lage voorzet voor zijn voeten belanden. Veltman aarzelde niet en poeierde de bal met links hard binnen: 1-1. Het bleek niet genoeg voor Brighton, want in de vijfde minuut van de blessuretijd maakte Christian Benteke de winnende namens Cryatal Palace, door een hoge voorzet van Andrew Townsend knap binnen te volleren: 1-2.