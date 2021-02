Sevilla passeert Barcelona na hakdoelpunt van Luuk de Jong

Maandag, 22 februari 2021 om 22:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:14

Sevilla is Barcelona na maandagavond voorbij op de ranglijst van LaLiga. Het team van trainer Julen Lopetegui won op bezoek bij Osasuna met 0-2 en dat betekende alweer de zesde opeenvolgende competitiezege én de derde plaats in de Spaanse competitie. De Zuid-Spanjaarden hebben nu na 23 duels één punt meer dan Barcelona: 48 om 47. Saillant: Sevilla gaat komende zaterdag in het kader van LaLiga op bezoek in het Camp Nou en dat is volgende week woensdag ook het decor van het weerzien in de halve finales van de Copa del Rey.

Sevilla speelde geen al te beste eerste helft in El Sadar, maar ging desalniettemin met een minimale voorsprong de rust in. Het team van Lopetegui oogde niet comfortabel op het veld en slaagde er niet in om het strijdlustige Osasuna terug te dringen op eigen helft. Sterker nog, in de vierde minuut eindigde een ferme kopbal van Oier Sanjurjo zelfs op de paal en kwam Sevilla goed weg.

Een kwartier later had Diego Carlos het vizier wél op scherp staan. Na een corner van Joan Jordán knikte de centrumverdediger de bal bij de tweede paal achter doelman Sergio Herrera en maakte hij zijn eerste van het seizoen: 0-1. Enkele minuten na de pauze pikte Luuk de Jong, die net als Karim Rekik in de basis stond, zijn doelpunt mee. Na een lage pass van Munir El Haddadi vanaf links ging de bal via de hak van de Nederlander en het lichaam van Aridane Hernández in de verste hoek: 0-2.

Luuk de Jong bewijst opnieuw zijn waarde met een GEWELDIG HAKJE! ? Geplaatst door voetbalzone op Maandag 22 februari 2021

Voor De Jong was het pas zijn derde competitiegoal van het seizoen en zijn eerste in LaLiga in bijna vier maanden tijd. Vorige week was de Nederlander, die meteen zijn 150e in zijn loopbaan maakte, wel trefzeker in de door Sevilla met 2-3 verloren Champions League-wedstrijd tegen Borussia Dortmund en hij was ook goed voor drie treffers in het toernooi om de Copa del Rey.

Het ontbrak Osasuna niet aan strijdlust maar wel aan kwaliteit om terug in de wedstrijd te komen. Sevilla daarentegen liet na om Pamplona met een ruimere voorsprong te verlaten. De Jong kwam net tekort om een pass van El Haddadi te verzilveren en negen minuten voor tijd keerde Herrara op sublieme wijze een dito schot van invaller Alejandro Papu Gómez. De Jong stond zijn plaats tien minuten voor tijd af aan Youssef En-Nesyri; Rekik bleef tot het einde staan.