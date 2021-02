Cristiano Ronaldo bewijst specialisme andermaal en helpt Juventus omhoog

Maandag, 22 februari 2021 om 22:44 • Laatste update: 22:46

Juventus heeft maandagavond een eenvoudige zege geboekt in de Serie A. In eigen huis kende la Vecchia Signora weinig problemen met Crotone, dat met 3-0 verslagen werd. Cristiano Ronaldo was met twee kopdoelpunten de man van de wedstrijd. De Portugees heeft nu tegen alle zeventien Serie A-teams heeft gescoord die op zijn pad kwamen. Dankzij de overwinning klimt de ploeg van Andrea Pirlo, die in 22 wedstrijden 45 punten verzamelde, naar de derde plek op de ranglijst. Koploper Internazionale (53 punten), dat 23 wedstrijden in de benen heeft, won eerder deze speelronde de stadsderby van nummer twee AC Milan (49 punten uit 23 duels) met 0-3.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren het de mannen van Pirlo die onophoudelijk de aanval zochten. In het eerste kwart van de wedstrijd kwamen onder meer Danilo, Federico Chiesa en Aaron Ramsey dicht bij de openingstreffer, maar geen van allen wist de respectievelijke kansen te verzilveren. Na een klein half uur spelen miste Ronaldo een gigantische kans op de 1-0, toen de Portugees uit een voorzet vanaf rechts voor een vrijwel leeg doel naast schoot. In het restant van het eerste bedrijf maakte de goalgetter zijn misser overigens dubbel en dwars goed.

Siiiiii Ronaldo!!! Wie anders dan de Portugees breekt de ban in minuut 38 en 45! 2-0?? Bij goal 1 even VAR'en voor buitenspel, maar goedgekeurd en vlak voor rust ook kopbal 2 raak! #ZiggoSport #SerieA #JUVCRO pic.twitter.com/ONyLVf4A09 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 22, 2021

Kort nadat een inzet van Chiesa door doelman Alex Cordaz op de lat getikt werd, opende Juventus de score. Na goed combinatiespel kreeg Alex Sandro de ruimte om een voorzet op maat te bezorgen bij Ronaldo, die van dichtbij diagonaal binnenknikte: 1-0. Ook de tweede Turijnse treffer kwam op naam van de wereldster. Nadat hij in eerste instantie een afstandsschot gekeerd zag worden door Cordaz, wist Ronaldo vervolgens uit een voorzet van Ramsey alsnog de 2-0 tegen de touwen te koppen, door indrukwekkend boven de defensie uit te springen.

Hoewel de thuisploeg na de thee de voet enigszins van het gaspedaal haalde, had Crotone eigenlijk geen moment de illusie dat er nog punten uit het vuur gesleept zouden worden. Integendeel: Juventus deed er halverwege de tweede helft nog een schepje bovenop. Een kopbal van Matthijs de Ligt uit een corner vanaf links smoorde in de kiem, maar Weston McKennie kreeg het leer plotseling voor zijn voeten en drukte zonder te twijfelen af: 3-0. In het restant van de wedstrijd ging Ronaldo nog fanatiek op zoek naar zijn derde van de avond, maar hij stuitte in deze zoektocht meermaals op Cordaz.