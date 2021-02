Feyenoord krijgt afwijzing: ‘Prachtige club, maar ik kan van de lijst af’

Maandag, 22 februari 2021 om 22:13 • Laatste update: 22:22

Raemon Sluiter is niet geïnteresseerd in de functie van teammanager bij Feyenoord, zo laat de voormalig tennisser maandagavond weten op Twitter. De huidige teammanager van de Rotterdammers, Bas van Noortwijk, maakte eerder kenbaar dat hij de functie aan het einde van dit seizoen naast zich neer zal leggen, waardoor Feyenoord Sluiter als serieuze optie zag om de honneurs waar te nemen.

“Ik krijg wat vragen over dat ik in de race zou zijn voor de baan van teammanager bij Feyenoord”, begint de ex-coach van tennisster Kiki Bertens zijn bericht op Twitter. "Na een, zoals ze dat zeggen goed oriënterend gesprek, heb ik de club een dikke week geleden laten weten dat ik van de lijst af kan. Prachtige club, geweldige sport, maar ik hou het bij tennis", besluit Sluiter. Naar verluidt staan ook Robin van Galen (voormalig waterpolobondscoach) en Leen van Stelsel, de huidige teammanager van Sparta, op het lijstje met kandidaten voor de vrijgekomen functie.

Ook in Veronica Inside wordt de lijst met potentiële opvolgers van besproken. Saillant genoeg achten de tafelheren van het praatprogramma Sluiter juist de meest geschikte kandidaat voor de rol als teammanager bij de club. "Die vind ik heel erg geschikt", reageert Johan Derksen wanneer Chris Woerts de naam van Sluiter oppert. "Die functie is hem werkelijk op het lijf geschreven. Het is een Rotterdamse jongen, die heel goed met mensen om kan gaan en een sportverleden heeft", vindt Derksen.

Over Van Galen laat met name Derksen zich minder positief uit. “Die Robin van Galen, hè, dat vind ik zo’n pedante wijsneus. Hij trekt het hele land door met toespraken, maar wat een irritante, zelfoverschattende klootzak is dat! Hij geilt echt op een baantje in de voetballerij. Ik mag niet zeggen dat waterpolo een 'B-sport' is, maar hij wil ook graag naar het voetbal”, zo steekt de analist zijn mening niet onder stoelen of banken. Ook Van Stelsel is volgens Derksen niet de meest geschikte opvolger van Van Noortwijk.