Luis Suárez opent zijn hart én wijst naar aankopen van Barcelona

Maandag, 22 februari 2021 om 21:43 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:12

Luis Suárez blikt in een interview in France Football nog één keer terug op zijn gedwongen vertrek bij Barcelona. De aanvaller kreeg vorig jaar zomer te horen dat hij om sportieve maar ook financiële redenen diende te vertrekken. Suárez wilde transfervrij naar Atlético Madrid vertrekken, ondanks een nog eenjarig contract, maar Barcelona kon uiteindelijk toch nog een transfersom van vijf miljoen euro afdwingen, exclusief variabelen. Het verhaal is bekend: Suárez is topscorer én koploper van Spanje, terwijl de Catalanen dit seizoen het verschil tussen zijn Atlético-salaris en zijn vorige Barcelona-salaris betalen én ook nog eens aan een matige voetbaljaargang bezig zijn.

“Er kwamen allerlei factoren om de hoek kijken. Aan de ene kant was deze verandering welkom na alles wat ik had meegemaakt bij Barcelona”, doelde Suárez op de mededeling dat hij na zes jaar diende te vertrekken. Tussen 2014 en 2020 maakte el Pistolero liefst 198 goals in 283 officiële duels, goed voor een derde plaats op de topscorersranglijst aller tijden van Barcelona. “Het moeilijkste was dat ik een familie heb die zes jaar lang gewend was aan een stad. Het uitleggen aan mijn kinderen dat we gaan vertrekken, terwijl ze hun vrienden en leven in Barcelona hebben. Dat was zonder meer het moeilijkste. En dan ook nog eens midden in een coronapandemie. Dat maakt het integreren in Madrid nog moeilijker.”

“Het zorgt voor moeilijkheden. Het is onmogelijk om activiteiten met de kinderen te ondernemen. We moeten thuisblijven. Ze missen hun vrienden en ook de familie van mijn vrouw in Barcelona. Maar je moet ook de positieve kant bekijken: ik zou niet gelukkig zijn geweest op een plek waar ik niet meer gewenst was. Mijn familie voelt en weet dat ik gelukkig ben en dat is het allerbelangrijkste.” Suárez gaat in gesprek met het Franse tijdschrift dieper in op zijn gedwongen vertrek bij Barcelona, de club waar hij hartsvrienden met Lionel Messi werd. “De omstandigheden bij Barcelona waren veranderd. De club had een verandering nodig. En dat accepteerde ik. Alleen de manier waarop met mij werd omgesprongen stond mij absoluut niet aan. Omdat ik altijd het maximale voor Barcelona heb gegeven, jarenlang. Het is niet makkelijk om zes jaar voor Barcelona te spelen en datgene te laten zien wat ik heb gedaan”, benadrukt de ex-speler van onder meer FC Groningen, Ajax en Liverpool.

“Het was een beslissing die ik zelf niet kon voorkomen, waar ik niks aan kon doen. Ik voelde dat ik niet langer in de plannen voorkwam. Met al mijn trots vertelde ik tegen mezelf dat ik zou laten zien wat ik waard was. En daarom trok het mij zo aan om voor Atlético Madrid, een ambitieuze club, te gaan spelen. Veel mensen vragen zich nog steeds af waarom ik voor Atlético heb gekozen”, vervolgt de Uruguayaan, die zestien keer in LaLiga heeft gescoord en samen met Messi gedeeld topscorer van de Spaanse competitie is. “Ik was destijds heel duidelijk. Barcelona heeft mij eruit geschopt, ze hebben mij verteld dat ze niet langer op mij rekenden. Het is iets anders als je nog een meerjarig contract hebt en de club je wil verkopen. Maar de club gaf aan dat ze hoe dan ook geen rekening met mij meer hielden. Ze wilden mij gewoon niet meer. Ik heb een leeftijd bereikt waarop ik enig respect verdien én het recht om een beslissing te nemen waar ik zelf volledig achter sta.”

“Ik vond het vooral vervelend dat ze zeiden dat ik oud was en dat ik niet langer op het hoogste niveau kon spelen, in een topelftal uit de voeten kon”, besluit Suárez. “Daar was ik niet van gediend. Als ik nou drie of vier seizoenen niets bij Barcelona had laten zien… Dan had ik er begrip voor gehad. Maar ik heb elk seizoen meer dan twintig doelpunten gemaakt. Ik heb altijd goede statistieken gehad, net achter Messi. Vandaag de dag is duidelijk geworden dat het niet makkelijk is om voor Barcelona te spelen. Veel aankopen hebben bij Barcelona niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Ik heb bij Barcelona zes jaar een bepaald niveau gehaald en heb gedaan wat er van mij verwacht werd.” Atlético heeft in LaLiga een voorsprong van acht punten op Barcelona én heeft drie punten meer dan regerend landskampioen Real Madrid, dat wel een duel meer heeft gespeeld. Het team van Diego Simeone speelt dinsdagavond tegen Chelsea de eerste achtste finale in de Champions League.