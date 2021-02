Go Ahead Eagles boekt vijfde uitzege op rij een verstevigt vijfde plek

Maandag, 22 februari 2021 om 20:40 • Jeroen van Poppel

Go Ahead Eagles heeft maandagavond een ruime zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij Jong AZ genoot de ploeg van trainer Kees van Wonderen bij rust een 0-1 voorsprong, die in het tweede bedrijf nog verder werd uitgebouwd: 0-3. Dankzij de klinkende overwinning verstevigt Go Ahead, dat 47 punten verzamelde, de vijfde positie op de ranglijst; de Alkmaarse beloftenploeg blijft met 22 punten steken op de achttiende plek.

Het waren de bezoekers die voor het eerste gevaar van de wedstrijd zorgden, toen Antoine Rabillard met een volley op doelman Beau Reus stuitte. Enkele minuten voordat Zakaria Aboukhlal namens Jong AZ het veld geblesseerd moest verlaten, waagde ook Mohamed Taabouni aan de andere kant een tevergeefse poging om de score te openen. Door de afwachtende houding van beide teams was het aantal gecreëerde goede kansen schaars in de eerste helft, maar na ruim een half uur spelen werd de ban wel gebroken.

Na een overtreding op Bas Kuipers in het zestienmetergebied wees scheidsrechter Nick Smit resoluut naar de penaltystip, waarna Joël Veldmate de kans kreeg om Go Ahead vanaf elf meter op voorsprong te schieten. De centrale verdediger maakte geen fout en verschalkte Reus op koelbloedige wijze: 0-1. Hoewel de Alkmaarders onder meer via Richonell Margaret de stand nog voor rust gelijk hoopten te trekken, hield de uitploeg stand. Ook in de openingsfase van het tweede bedrijf bleef het beloftenelftal nadrukkelijk op zoek gaan naar een treffer, maar het was Go Ahead dat de marge tien minuten na rust verdubbelde.

Na een slechte uittrap van Reus kon Erkan Eyibil het leer net buiten het strafschopgebied oppikken. De middenvelder bediende Giannis Botos, die op fraaie wijze diagonaal binnenschoot: 0-2. De beslissende treffer liet vervolgens niet lang op zich wachten. Na een uur spelen vond Luuk Brouwers uit een vrije trap vanaf de rechterkant de vrijstaande Sam Beukema, die via de onderkant van de lat de 0-3 binnenknikte. De thuisploeg deelde nog enkele speldenprikjes uit, maar de eretreffer werd, mede vanwege goed keeperswerk van Jay Gorter, niet meer gevonden.