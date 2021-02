Feyenoord vindt speler die wél loonoffer doet: ‘We moeten dit allemaal doen’

Maandag, 22 februari 2021 om 20:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Francesco Antonucci gaat in tegenstelling tot de meerderheid van de spelersselectie van Feyenoord wél akkoord met het loonoffer dat door de directie geëist wordt. De 21-jarige Belg, die door Feyenoord verhuurd wordt aan FC Volendam, roept de spelers van zijn eigenlijke werkgever op om eveneens gehoor te geven aan salarisvermindering. "Ik vind het goed, we moeten dit gewoon met alle spelers doen", aldus Antonucci tegenover NH Nieuws.

"Ik vind het goed voor de club", vervolgt de aanvallende middenvelder, die afgelopen zomer door Feyenoord werd overgenomen van AS Monaco en direct werd doorverhuurd aan Volendam. "Het is nodig, een moeilijke periode voor iedereen. Als we kunnen helpen, doen we dat graag", stelt Antonucci, die weet dat Feyenoord 800.000 tot 900.000 euro misloopt per thuiswedstrijd in een lege Kuip. "Er zit altijd heel veel publiek, het is echt een moeilijke periode. Iedereen begrijpt dat, iedereen is goed bezig met de club en wil de club helpen."

Dat Antonucci dat zegt is opvallend, nadat vrijdag bekend werd dat de Feyenoord-selectie lijnrecht tegenover de directie staat in een conflict rond het loonoffer. Maandag voegt Martijn Krabbendam van Voetbal International daaraan toe dat er spelers zijn die juridische stappen tegen Feyenoord onderzoeken. "'Mag Feyenoord dit? Wat kunnen wij ertegen inbrengen?' Dat krijgt nog wel een staartje", aldus de journalist in de talkshow VI Live.

Volgens Krabbendam wijst de selectie van Feyenoord onder meer op de komst van Lucas Pratto, die in januari werd gehuurd van River Plate. "Je had scoutingsrapporten die aangaven: Misschien moeten we dat maar niet doen. En je moet nu loonoffers gaan vragen aan spelers... Die gaan dan ook denken: Waarom moest die spits dan komen? Was het in januari dan niet bekend hoe de financiële situatie zou zijn? Dat bijt Feyenoord nu wel in de staart."