‘Het bijna aflopende contract van Onana is juist een wapen voor Ajax’

Maandag, 22 februari 2021 om 19:40 Jeroen van Poppel

Mike Verweij verwacht dat Ajax het medio 2022 aflopende contract van André Onana gaat gebruiken in zijn poging om strafvermindering af te dwingen bij het Hof voor Arbitrage en Sport (CAS). De journalist van De Telegraaf denkt verder dat Ajax er zeer bij gebaat zou zijn als de dopingschorsing van Onana in ieder geval verlaagd wordt van twaalf naar acht maanden.

"Ze schatten die kansen redelijk goed in, dat het in ieder geval teruggebracht wordt naar acht maanden", zegt Verweij in een video-item voor de krant. "Dat zou ook al winst zijn, want het zou betekenen dat Onana in september weer zou kunnen keepen, dus als het nieuwe Champions League-seizoen begint. En anders zit er voor Ajax een heel groot risico aan, want dan loopt de straf tot februari 2022, en zijn contract loopt tot de zomer van 2022. Dan zou zijn straf aflopen, en zou hij al met nieuwe clubs kunnen praten om daar transfervrij naartoe te gaan."

Ajax zou nu al het contract van Onana kunnen verlengen, maar Verweij verwacht niet dat de club dat wil. "Omdat ze in die zaak bij het CAS ook willen zeggen: 'Wij zijn werkgever. Wij kunnen er niks aan doen dat onze werknemer een verkeerd pilletje neemt. En het zou wel een hele zware straf voor de club zijn als Onana twaalf maanden geschorst wordt, dus dat je twaalf maanden niet over je keeper kunt beschikken, en dat een keeper die nu ongeveer dertig miljoen euro waard is, dan voor nul euro zou weglopen.'"

Onana zou door Ajax gedwongen kunnen worden tot het betalen van een schadevergoeding, denkt Verweij. Eerder moest Adrian Mutu na veertien jaar procederen liefst zeventien miljoen euro betalen aan Chelsea vanwege dopinggebruik. "Dus dat zou kunnen, maar ik denk niet dat hier het zo ver zal komen", zegt Verweij. "Ik denk juist dat het een wapen is in de strijd tegen het CAS, dat Ajax zegt: 'Breng het nu in ieder geval terug tot acht maanden, want dan kunnen we in september met Onana gaan praten over eventuele contractverlenging, en dan zouden we hem misschien in de winter nog kunnen verkopen, om in ieder geval nog geld voor hem te krijgen.'"

Verder hoopt Ajax bij het CAS ook af te dwingen dat de schorsing voor Onana dragelijker wordt. "De regels zijn zó streng. Ik vind ze belachelijk, want het houdt in dat hij niet eens op De Toekomst mag komen, niet met ploeggenoten en met mensen van de club mag praten", aldus Verweij. "Ze zoeken wel een oplossing dat hij op De Toekomst zou kunnen trainen. Met een eigen keeperstrainer, die Ajax of misschien Onana zelf in dienst moet gaan nemen. Formeel mag je niet met de keeperstrainer van Ajax werken."