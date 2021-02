FC Utrecht na twaalf jaar opnieuw langer door met Van der Maarel

Maandag, 22 februari 2021 om 17:58 • Yanick Vos • Laatste update: 18:01

FC Utrecht en Mark van der Maarel gaan langer met elkaar door. De Eredivisie-club maakt maandag bekend dat het aflopende contract van de 31-jarige verdediger met twee seizoenen is verlengd, waardoor hij tot aan de zomer van 2023 vastligt in de Domstad. Van der Maarel werd eerder dit seizoen nog gehuldigd voor zijn 250ste competitiewedstrijd namens Utrecht, terwijl hij later in het zonnetje werd gezet vanwege zijn 300ste officiële wedstrijd in het shirt van de club.

Van der Maarel maakte in 2009 zijn debuut in de hoofdmacht van Utrecht en is al twaalf jaar speler van de A-selectie. “Mark is een enorm gewaardeerde kracht in onze selectie. We zijn dan ook erg blij dat we met Mark een langer contract zijn overeengekomen”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht op de clubwebsite. Mocht hij zijn nieuwe contract uitdienen, dan is hij in totaal veertien jaar onderdeel geweest van de selectie van de huidige nummer zeven van de Eredivisie.

“Met zijn karakter, ervaring en strijdlust is Mark een voorbeeld in de selectie”, vervolgt Zuidam over de verdediger die afgelopen vrijdag nog scoorde in de met 0-6 gewonnen wedstrijd tegen Willem II. “Hij blijft zich ook op persoonlijk vlak ontwikkelen, waardoor zijn rol binnen de spelersgroep alleen maar groeit. Erg mooi dat Mark zich ook weer voor de komende jaren aan ons wil verbinden en gelooft in de doelen en ambities die we met elkaar willen bereiken.”