‘Steven Berghuis niet onwelwillend tegenover verzoek Arne Slot’

Maandag, 22 februari 2021 om 17:12 • Yanick Vos

Steven Berghuis draagt mogelijk ook komend seizoen het shirt van Feyenoord. Volgens Feyenoord Transfermarkt heeft de aanvoerder van de Rotterdammers in een gesprek met de technische staf van volgend seizoen laten weten dat hij er niet onwelwillend tegenover staat om zijn tot medio 2022 lopende contract in De Kuip uit te dienen.

De 29-jarige Berghuis is dit Eredivisie-seizoen met dertien doelpunten en zeven assists de belangrijkste speler van Feyenoord. Door zijn contractsituatie leek het erop dat hij na dit seizoen zou vertrekken uit Rotterdam, maar mogelijk komt daar nu verandering in. Mocht de 21-voudig Oranje-international besluiten om te blijven, dan kan hij volgend jaar transfervrij vertrekken.

Hoewel de technische staf graag wil dat Berghuis blijft, is het niet ondenkbaar dat de clubleiding anders besluit. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week dat er komende zomer spelers verkocht moeten worden. Daarbij zou gedacht worden aan onder meer Marcos Senesi en Berghuis. Laatstgenoemde zou volgens de krant door een clausule in zijn contract na dit seizoen voor vier miljoen euro op te halen zijn.

Feyenoord nam Berghuis in 2016 op huurbasis over van Watford. In het seizoen 2016/17 werd hij met de ploeg van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst kampioen. Feyenoord nam hem vervolgens definitief over voor een bedrag van 6,5 miljoen euro. In 2019 stond hij in de serieuze belangstelling van PSV, maar besloot hij bij Feyenoord te blijven en zijn contract te verlengen.