Drommel kreeg telefoontje: ‘Omdat hun keeper misschien naar Ajax zou gaan’

Maandag, 22 februari 2021 om 16:47 • Yanick Vos • Laatste update: 16:53

Joël Drommel stond vorig jaar in de belangstelling van Anderlecht. De keeper van FC Twente bevestigde maandagmiddag tegenover Voetbal International dat de huidige nummer vijf van de Belgische competitie afgelopen zomer bij hem heeft geïnformeerd. Anderlecht klopte aan bij Drommel omdat het rekening hield met het vertrek van Hendrik Van Crombrugge naar Ajax.

In gesprek met presentator Kees Jansma kwam maandagmiddag de toekomst van Drommel aan bod in de liveshow. Afgelopen zomer speelden er volgens de 24-jarige keeper ‘wel wat dingetjes’, al was het volgens hem niet heel concreet. Drommel bevestigde dat hij komende zomer een stap wil maken, maar wel naar een club waar hij wekelijks gaat spelen. “Ik ben 24 jaar en wil blijven spelen en mezelf ontwikkelen. Dat moet gewoon als eerste keeper.”

Afgelopen zomer ging een transfer naar Anderlecht niet door. Trainer Vincent Kompany wilde een voetballende keeper en kwam zodoende uit bij Drommel. “Als ik heel eerlijk ben, ben ik wel gebeld door die technisch directeur omdat de keeper van Anderlecht misschien naar Ajax zou gaan”, reageerde Drommel, doelend op Hendrik Van Crombrugge. “Maar ik denk dat het voor mij het beste is geweest om nog een jaar bij FC Twente te blijven. Ik heb het heel erg naar mij zin hier, het voelt goed.”

De keuze voor een nieuwe club gaat bij Drommel niet over een nacht ijs. “Het plaatje moet perfect zijn”, aldus de keeper. “Wat willen ze met je? Wat zijn de doelen? De keeperstrainer vind ik ook belangirjk, want daar train je dagelijks mee.” Drommel bevestigde dat hij zijn aflopende contract niet gaat verlengen. Twente heeft nog wel de mogelijkheid om een optie in zijn contract te lichten, waardoor hij tot medio 2022 vast komt te liggen en er een transfersom gevraagd kan worden.

In de media werd Drommel reeds in verband gebracht met Ajax. De keeper noemt Ajax 'een prachtige club'. "Ik zou zeker niet weigeren. Ik kom ook uit die buurt. Ik zou het zeker mooi vinden, maar de situatie met Ajax is lastig. Wat gaat er gebeuren met Onana? Ik gun het hem dat hij straks weer kan spelen. Nu weet je niet wat er met Onana gaat gebeuren. Ik zie Cillessen ook zomaar terugkeren. Voor mij is het nu gewoon belangrijk dat ik blijf spelen."