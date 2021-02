‘Ajax zal qua beleid geen Bayern München worden, maar wel qua prestaties’

Ajax had zondag geen kind aan Sparta Rotterdam en zat na 45 minuten spelen op rozen door een 3-0 voorsprong. Na rust namen de Amsterdammers gas terug en slaagden de bezoekers er nog in om twee keer te scoren (4-2). Valentijn Driessen zag het team van trainer Erik ten Hag in de tweede helft ‘op vijftig procent’ voetballen. De chef voetbal van De Telegraaf ziet Ajax door de verhoudingen in de competitie uitgroeien tot het Bayern München van Nederland.

Bayern steekt er in de Duitse competitie al jaren met kop en schouders bovenuit. Bovendien is de Duitse grootmacht in staat om de beste spelers bij de concurrenten weg te kopen. Zover is Ajax in de Eredivisie nog niet. “Er zijn weinig spelers waarvan Ajax denkt: die hebben wij nodig, want die maakt ons sterker en de concurrentie slechter", zegt Driessen in een video op de website van de krant. “Ihattaren wordt wel eens in verband gebracht met Ajax, maar daar geloof ik niet in. Malen is een gepasseerd station en zullen ze niet meer ophalen, want ze hebben nu Haller.”

“Ajax zal qua beleid geen Bayern München worden, maar wel qua prestaties”, vervolgt Driessen. “Er staat geen maat op als je ziet hoe het tegen Sparta (4-2), Heracles (0-2) en Lille (1-2) gaat. Wat dat betreft zullen ze wel het Bayern München van Nederland worden.” Over de manier waarop Ajax zondagavond tegen Sparta na rust de teugels liet vieren heeft Driessen wel wat aan te merken. Hij zag situaties ontstaan waarin spelers geblesseerd kunnen raken. “Je moet daar wel voor uitkijken, want wat dat betreft kan je beter scherpte aan de dag brengen dan meehobbelen. Dat kan zo maar een aantal blessures opleveren.”

Ajax kwam zondag tegen Sparta vlak na rust op een 4-0 voorsprong, wat voor Ten Hag ruimte bood om een aantal spelers te wisselen met oog op aanstaande donderdag, als de Amsterdammers in actie komen tegen Lille OSC. Onder meer aanvoerder Dusan Tadic, Antony, Mohammed Kudus en Edson Álvarez werden in de tweede helft vervangen, terwijl Davy Klaassen op de bank begon en het laatste halfuur speelde.